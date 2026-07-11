《東張西望》主持Patrick Sir可愛囝囝幼稚園畢業 老婆關宛珊晒家庭照 揭兒子曾喊住放學

《東張西望》主持林溥來（Patrick Sir）與老婆關宛珊（Kimmy）的兒子林若嘉（Preemo）轉眼間已經幼稚園畢業，準備升讀小學。關宛珊在IG上分享了多張參加兒子畢業禮的溫馨照片，並感性地記錄了兒子三年幼稚園生活的美好點滴。她分享的照片中，Preemo穿著畢業袍、戴著四方帽，笑容燦爛地接過畢業證書，一家三口也在畢業典禮的佈景前合照，幸福滿瀉。

關宛珊指兒子熱愛校園生活

關宛珊在帖文中充滿不捨地表示，兒子Preemo非常熱愛他的幼稚園生活，捨不得離開充滿愛心的老師和一同成長的好朋友，甚至因此而哭泣，並確保自己有每一位師友的聯絡電話。她回憶起兒子第一天上學時，竟是因為「不想回家」而哭，到後來在戲劇表演中擔任要角，以及參與運動會等，這些都成為了一家人珍貴的回憶。從照片中也能看到Preemo與老師們擁抱告別，場面感人。

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Patrick Sir與老婆關宛珊兒子考入心儀小學

除了分享畢業的喜悅，關宛珊也透露兒子成功「一擊即中」考入心儀的小學，讓她和Patrick Sir鬆一口氣，不用再經歷「考小學」的緊張過程。她特別感謝兩位老師在面試前為Preemo悉心準備，讓他能有出色的表現。對於兒子即將踏入人生新階段，她表示將會帶著期待的心，繼續陪伴兒子探索未知的小學生活。

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