Patrick Sir林溥來27年前廣告翻Hit 滿面邪氣被指姑爺仔「好MK」 前補習天王現身家逾億

現年49歲的《東張西望》主持Patrick Sir林溥來，憑藉其溫文爾雅的學者形象深入民心，近年更參演劇集，早前在《麻雀樂團》中飾演「雨夜屠夫」一角，演技備受讚賞。這位形象正氣的藝人，最近卻因一則陳年廣告被翻出，揭示了他年輕時「狂野」的一面，引發網民熱烈討論。

Patrick Sir林溥來陳年廣告翻Hit

一個攝於27年前的電訊網絡商電視廣告近日在網上再度流傳，片中主角之一正是當年僅22歲的Patrick Sir。從廣告截圖可見，年輕的林溥來留著一頭俐落短髮，配上黝黑的皮膚、粗獷濃眉和銳利眼神，左耳更戴著一隻銀色耳環，整體氣質與現時的書生形象截然不同。他當時的五官標緻，帶點叛逆與不羈，對著鏡頭流露出既「邪氣」又充滿挑戰性的神情。

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Patrick Sir林溥來22歲好MK？

這個「崩壞」的形象隨即惹起網民兩極化的評價。不少網民認為他當年的容貌十分「MK」，直呼「個樣好壞」、「似姑爺仔」，與現在的正氣形象相差太遠，甚至有網民表示：「你話我知佢係Patrick Sir我都唔認得。」

Patrick Sir林溥來撞樣王陽明

不過，亦有大批網民對他當年的外貌給予高度評價，認為他比現時更有星味，絕對是「靚仔」一名。有人稱讚他「適合眉粗皮膚黑」，更指他與台灣Man爆男星王陽明有幾分相似，留言「仲以為係王陽明」。想不到Patrick Sir年輕時的樣貌，會在網民間引發如此大的迴響。

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Patrick Sir林溥來原是補習天王

林溥來出身於非富裕家庭，自中三起便開始為人補習賺取零用錢。憑藉自身努力，他先後畢業於香港科技大學及香港中文大學，並取得學士及碩士學位。2005年，他創立補習社，搖身一變成為「補習天王」，其後獲TVB賞識，轉型成為藝人。

Patrick Sir林溥來娶女星身家逾億

如今，Patrick Sir不僅是《東張西望》的固定主持，同時也是私立幼稚園的校監。事業有成的他，據聞身家已逾一億。他與同為藝人的太太關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，育有一子，一家三口現居於大圍價值3,000萬的千呎豪宅「壹號雲頂」。該單位附設超大戶外私人花園，一家人經常在花園用餐野餐，生活寫意美滿，絕對是人生勝利組。