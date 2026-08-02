單立文爆偷着老婆胸圍底褲 劉丹難忘扮Iron Man 大爆《愛回家》秘聞｜一周星星

《一周星星》今集請來快將大結局的長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》六位「熊家」成員，「熊樹根」劉丹、「熊樹仁」單立文、「熊尚善」滕麗名、「熊若水」呂慧儀、「金城安」周嘉洛、「龔燁」張景淳擔任嘉賓，接受主持區永權訪問，一起重溫劇中的經典畫面，分享鏡頭背後鮮為人知的故事。

滕麗名讚周嘉洛有演藝天分

「熊家精神，見得人，拜得神，唔會失禮人」熊家六位成員齊齊異口同聲講出「熊家家訓」，相當團結。談到《愛·回家之開心速遞》播映時間近10年，回想起首日開工拍攝難忘事，滕麗名大讚「阿仔」周嘉洛有演藝天分：「佢爭開竅」，單立文則爆料指周嘉洛是「公審」目標，連一向慈祥的劉丹都忍不住加把口投訴，相當搞笑。

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單立文偷着豹嫂胸圍底褲

節目中先後播出熊家人「劇透者聯盟」、「吃屎陳師奶是精神領袖」、「偽娘安仔捉賊記」、「校園小福星」、「今天終於嫁給你了」等單元經典片段。周嘉洛與單立文反串「扮女人」造型維妙維肖，為了演活少女心，二人背後奇招盡出，單立文更「出動」老婆胡蓓蔚內衣：「化女人妝化到瞓着咗」、「我偷咗我老婆胸圍底褲試着」。周嘉洛則坦承曾對於「扮女人」一度有過擔心：「一開始For Fun 係OK嘅，後來愈寫愈多就會擔心大家認真咗。」

劉丹難忘扮Iron Man

至於劉丹就對於熊家人齊齊變身英雄人物造型最印象深刻：「嗰集個個演員都辛苦，我扮Iron Man着嘅盔甲因為未必咁啱身，要夾硬去就番個盔甲。」至於最感動場口，大家都覺得是「龔水」結婚，呂慧儀憶述當時身邊親友不停追問她是否結婚，單立文更自爆當時自己有真做人情：「我畀咗（紅包）PA。」

滕麗名憶跟袁文傑難忘畫面

「你問我答」環節則請來同劇演員「高栢菲」湯盈盈、「潮偉」袁文傑、「艾頓壯」焦浩軒等訪問六位「熊家人」。滕麗名憶述與袁文傑合作初期最難忘畫面，是二人為了一個動作齊齊受傷：「佢將我拋咗出街，我傷咗條腰，佢膝頭哥都受傷。」焦浩軒及李芷晴追問周嘉洛「究竟同劇入面幾多個女藝員拍過拖？」，周嘉洛聞言後一臉尷尬。

「熊家」真情告白催淚結語

六位「熊家人」戲裡戲外感情相當好，更先後拋出多句感動說話：「想約咪約囉」、「我Proud of我哋熊家人」、「我哋好驕傲同滿足」。

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