陳潔靈做過「李小龍未婚妻」？罕爆與亡夫相識同肥媽有關 被嘲做蝕本生意丨一周星星

TVB娛樂訪談節目《一周星星》昨晚（12日）播出最新一集，邀請到殿堂級歌手葉麗儀與陳潔靈接受主持許文軒訪問，為9月份舉行的《葉麗儀x陳潔靈Timeless Classics盛世經典演唱會2026》造勢。節目中，兩人除現場獻唱經典金曲《明星》及《只怕不再遇上》，葉麗儀更罕有透露神曲《上海灘》當年的簽約細節。這首自1980年推出以來紅遍全球華人社會46年的金曲，至今仍為她帶來持續的被動收入，葉麗儀在受訪時笑指該曲版稅：「收到今時今日都未收完。」她進一步解釋，根據當年的合約，只要歌曲仍在唱片公司的目錄中，她便可收取長達50年的版稅，因此至今每年仍會固定收到兩張版稅支票，讓她相當開心。

陳潔靈被誤當李小龍未婚妻

節目中，二人憶述多年來的合作點滴與趣事。陳潔靈分享，早年到意大利演出時，因外國人對香港存有「人人懂功夫」的刻板印象，她被安排穿上功夫裝、一邊打功夫一邊唱的士高（Disco）歌曲，結果竟被當地狗仔隊誤報為「李小龍的未婚妻」，令她哭笑不得。

相關閱讀：中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣

陳潔靈認識亡夫張耀榮全因肥媽

陳潔靈更罕有談及，原來她與亡夫張耀榮（Steven）的緣份，是由閨密Maria Cordero（肥媽）一手促成。當年肥媽邀請她到一個小型場地演出，後來肥媽沒再打理，陳潔靈卻因此與場地老闆，也就是她後來的丈夫，多了接觸機會，最終共諧連理。肥媽為此更笑她做了「蝕本生意」，讓陳潔靈感嘆緣份的奇妙。

葉麗儀心疼陳潔靈經歷喪夫之痛

提到人生低潮，兩位天后與閨密肥媽的深厚姊妹情表露無遺。葉麗儀憶述，當年陳潔靈經歷喪夫之痛後不久，便要舉行演唱会，並堅強地在台上獻唱《把悲傷留給自己》。葉麗儀坦言當時在後台「喊到唔識講嘢」，完全感受到好姊妹的切膚之痛。陳潔靈則苦笑說，其實自己在家早已「喊咗好多次」，才能在台上專業演出，反而要轉過頭安慰哭成淚人的葉麗儀及肥媽。

相關閱讀：葉麗儀×陳潔靈九月連開四場演唱會 以「真正靚聲」致敬盛世經典

陳潔靈因老公癌逝曾陷陰霾？

葉麗儀感恩患病孫仔是個快樂男孩

葉麗儀亦提及，在自己孫兒曾被診斷患上腦癌，被預計活不過一歲時，是陳潔靈提醒她從另一角度感恩：「佢話個孫好有命，出世喺你屋企，你有經濟能力同愛心去痛錫佢。」這番話點醒了葉麗儀，而她的孫兒如今已16歲，雖然不會說話、需要坐輪椅，卻是一個快樂的男孩。三位好姊妹在人生重要關頭互相扶持，盡顯娛樂圈中難能可貴的真摯情誼。

相關閱讀：陳潔靈晒腿狂舞筋骨靈活 早年與夜店老闆閃婚張國榮都到賀 老公癌逝曾陷陰霾