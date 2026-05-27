葉麗儀×陳潔靈九月連開四場演唱會 以「真正靚聲」致敬盛世經典

由兩位殿堂級歌手葉麗儀與陳潔靈攜手呈獻的《葉麗儀x陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會2026》，今日舉行記者招待會，演唱會將於9月24日至27日，一連四晚於東九龍文化中心舉行，兩位歌后表示，今次演出最大目標是呈現「真正的靚聲」，不僅限於歌手聲線，更涵蓋整體樂隊、編曲及現場音響的完美融合。

葉麗儀陳潔靈經典重編與AI科技融合

葉麗儀、陳潔靈於記者會上分享，二人多年合作不論音樂風格還是個性都默契十足，今次再度攜手，期望在舞台上擦出更多火花。她們指出，「盛世經典Timeless Classics」的核心理念，是將經典作品重新編排，在保留原有精髓的同時注入當代元素，讓經典在現今甚至未來都繼續流傳，她們進一步表示，在藝術與科技融合方面，本次演唱會亦作出突破，配合東九龍文化中心「藝術與科技結合」的定位，團隊將引入創新技術，包括運用AI元素，打造前所未有的視聽體驗。相關內容仍在精心設計中，務求為觀眾帶來驚喜。

Johnny Yim率17人樂隊重新演繹金曲

今次演唱會特別邀請著名音樂人Johnny Yim擔任創作總監，帶領17人現場樂隊重新演繹多首家傳戶曉的金曲。部分原為獨唱的作品將改編為合唱或對唱形式，為觀眾帶來耳目一新的音樂體驗。兩位歌手亦坦言，這種改編既是挑戰，亦令人期待，期望在熟悉旋律中帶來全新感受。此外，葉麗儀與陳潔靈亦計劃每晚邀請一位重量級嘉賓登場助陣，為演唱會增添亮點。雖然最終人選仍在洽談階段，兩位歌手笑言：「既然是盛世經典，嘉賓當然也要是盛世級數。」