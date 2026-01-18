70歲TVB御用評審晒腿狂舞筋骨靈活 早年與夜店老闆閃婚張國榮都到賀 老公癌逝曾陷陰霾

70歲的陳潔靈近年成為TVB選秀節目的御用評審，其專業形象受網民喜愛，更被改花名「Miss Chan Chan」，親切度倍增。陳潔靈今年初與葉麗儀及肥媽（Maria Cordero）等，在新加坡舉行演唱會，雖然三人平均年齡已年過70歲，但仍活力十足。近日陳潔靈突然晒出「三姊妹」在舞台下的晒腿的跳舞短片，被讚寶刀未老！

陳潔靈晒腿熱舞筋骨靈活

陳潔靈昨日（17日）在其IG分享了一條早前與葉麗儀及肥媽在新加坡舉行演唱會的台下花絮影片，片中三人均穿上華麗的舞台服飾，一字排開跳出似是拉丁舞步，舉手投足都充滿活力，筋骨仍很靈活，而穿開衩裙的陳潔靈和肥媽，跳舞時亦不其然露出雙腿，可見十分落力。陳潔靈表示上載影片前先要獲葉麗儀批准才可公開，並發文寫道：「Hahaha ! I asked 葉麗儀：can I put this on Instagram ? She said : Yes ! I can’t dance like that ! We look so good !」影片公開後，不少網民都讚三人跳得好好：「嘩 3個靚女跳得好勁呀！」、「Stunning」、「Awesome」、「All looks good」！

陳潔靈早年喪夫

陳潔靈曾自爆當年透過肥媽介紹結識了開夜店的老公張耀榮（Steven），兩人拍拖一個多月便在1995年結婚，當年張國榮也有出席好友婚禮到賀，惟婚後陳潔靈與老公未有生兒育女。2009年6月，陳潔靈老公因肺癌在養和醫院病逝，終年55歲。經歷喪夫之痛的陳潔靈，早年曾接受訪問時坦言過程傷痛，用了不少時間才跨越悲傷，非常感激肥媽及葉麗儀兩位姊妹陪伴：「我很感激她們，因為她們知道我需要這個過度期。我跟她們的感情是不可取替的，那種感情，是經過音樂、大家人生不同的階段去建立。」

