78歲天后患癌悲嘆「捨不得死」  為摯愛勇敢抗癌變控制狂  患抑鬱症後欲輕生

憑一曲《上海灘》紅遍華語樂壇的殿堂級歌手葉麗儀（Frances），現年78歲的她依然精神矍鑠。近日她在接受訪問時，再次分享了自己於1996年確診乳癌的心路歷程，從最初的驚慌恐懼，到後來積極調整心態，並透露自己為了健康，變成了一位「控制狂」。

葉麗儀驚聞患癌感恐慌

葉麗儀在訪問中坦言，當初得知自己患上乳癌時，內心充滿了驚慌，完全不明白癌症為何會發生在自己身上。她直言：「我真的好怕死，我捨不得死。」而這份恐懼，源於她當時對家庭的牽掛，因為兒子還沒有結婚，讓她非常放心不下。

葉麗儀從恐懼到決心抗癌

住院的一星期成為了她心情的轉捩點。經過醫院的詳細檢查，醫生告知她癌細胞沒有擴散，而且只需接受電療，無需進行化療。這個消息讓她懸著的心終於定了下來。葉麗儀憶述，從那一刻起，她明白到人無法控制生死，與其活在對死亡的恐懼中，不如將這份力量和時間，轉化為保持身體健康的動力。她領悟到：「把身體的底子做得好，就不會復發。」

葉麗儀康復後成「控制狂」

為了防止癌症復發，葉麗儀在康復後徹底改變了自己的生活方式，尤其在飲食上變得極為謹慎，她甚至形容自己是「控制狂」。她堅持不吃預製菜或現成的加工食品，在超級市場購物時，一定會仔細閱讀標籤上的小字，確保食物不含色素、防腐劑等添加物。

葉麗儀決不吃預製菜

她分享道，為了知道自己吃下肚的到底是什麼，她經常親自下廚，就連煮咖喱都會自己炒香料、自己磨製，確保所有食材都在自己的掌握之中。在患癌初期，她甚至戒掉了咖啡、茶、牛奶和紅肉。除了飲食，葉麗儀也強調規律生活的重要性。她從不熬夜，堅持早睡早起，並保持活躍，因為她自言是個「坐不定」的人，需要時常活動。

葉麗儀曾患抑鬱症欲輕生

葉麗儀1999年戰勝乳癌後，2000年就不幸患上抑鬱症，她表示當時「連高爾夫球都唔願打，喺張床搵被冚住自己，係咁喊同驚」。她發現無法控制大腦，感到非常鄙視自己，在情緒的最低谷，她承認當時曾有自殺的念頭，覺得死亡是最好的解決方法。幸而在那段時間，她的丈夫給予了無微不至的支持，寸步不離，並不斷提醒她：「佢話好需要我，叫我唔好做傻事，我哋係一生一世，你唔可以放低我。」丈夫的愛與陪伴，成為了將她從懸崖邊拉回來的關鍵力量。

