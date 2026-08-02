施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到老大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月

香港傳奇電影人施南生今日（2日）於君悅酒店舉行「南生 安歌」追思會，現場以莊重素雅的藍白花海佈置。大會同步公開「不捨 永記 留芳」網上悼念冊，首度曝光大量施南生極具歷史價值的珍貴相片，讓大眾回顧她精彩的一生。相冊收錄了施南生五十年代與家人於九龍界限街的溫馨黑白照、在馬利諾修院學校奪得英文詩歌朗誦比賽第一名的清麗校服照，以及遠赴西非加納與英國留學的少女倩影。李安、吳宇森、許鞍華、賈樟柯、林子祥、葉蒨文等多位影壇重量級人物皆齊聚或撰文哀悼，共同追憶這位香港影壇巨擘。（網路版「施南生紀念相簿」：https://www.filmworkshop1984.com/main）

施南生70年代始接觸香港影視圈工作

施南生自70年代開始踏足香港影視圈工作，憑藉卓越的交際與語言天賦，逐步建立起龐大的國際人脈。悼念冊內曝光了許多施南生的私生活珍貴照片，當中不僅有她與圈中好友、家人及前夫徐克的生活點滴，更見證了她與眾多國際影星的深厚友誼。相冊中可見施南生與尚格·雲頓、米基·洛克、莫西·戴蒙、鄭雨盛、金·羅賓遜以及韓國奧斯卡得主尹汝貞等人的珍貴合照。她更多次代表香港出席國際影壇盛事，足跡遍及平壤官方交流、瑞士盧卡諾國際電影節、日本東京國際電影節、韓國堤川國際音樂電影節、韓國釜山國際電影節、義大利烏甸尼遠東電影節，以至法國康城影展，為推廣香港電影不遺餘力。

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施南生加盟「新藝城」創造歷史

作為開創香港電影黃金時代的靈魂人物，施南生的輝煌事業在80年代攀上高峰。相冊重現了她於1983年加盟「新藝城」，與麥嘉、石天、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓、曾志偉合稱「新藝城七怪」的經典群體照。同年籌拍《最佳拍檔3：女皇密令》時，她親自協調並成功邀請《007》系列的理查德·基爾參演；1997年她再與徐克赴美拜訪《教父》導演法蘭西斯·福特·科波拉，展現頂級製片人的跨國推動力。其卓越貢獻讓她於2014年榮獲第67屆盧卡諾國際電影節「最佳獨立製片人獎」，成為首位獲此殊榮的華人製片人。

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王家衛、林子祥致敬施南生

在眾多摯友的深情悼詞中，盡顯施南生溫暖的為人與非凡才華。著名導演王家衛親筆撰寫告別小卡致敬：「施南生女士是香港的傑出電影製片人，一生成就無數經典，值得我們懷念。」台灣名嘴蔡康永在悼念冊中特別感謝施南生的提攜之恩，讓他有機會成為主持人，並懷念她過去常大力拍打自己的背部、提醒他改善駝背陋習的溫暖細節。李安表示：「南生姐是我們電影界的典範，捨不得她離去。永遠記得她。」林子祥則回憶起1983年兩人前往法國出差時，施南生隨性拿起隨身聽聽完旋律後，便即興用法文為他的歌曲〈巴黎街頭〉填寫前奏歌詞。這首由她親筆創作的法文小詩，成為林子祥此生收到最特別、最珍貴的禮物。

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