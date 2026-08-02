施南生追思會丨哥倫比亞影業、康城影展等國際影壇巨頭致悼辭 曾志偉張艾嘉緬懷好友

資深電影人施南生的「南生安歌 ENCORE NANSUN」追思會於今日（8月2日）上午於君悅酒店舉行。會場佈置以素雅花卉為主，約500名來自世界各地的親友及電影界合作夥伴齊聚，共同緬懷這位對香港及國際影壇貢獻良多的傳奇人物。

俞琤為施南生追思會擔任主持

追思會現場發佈了網路版「施南生紀念相簿」，珍藏了她75年人生的珍貴影像及親友留言。追思會由俞琤擔任主持，她感觸表示無法在通訊錄刪除南生的號碼，一直視對方為親家姐。隨後11位中外摯友先後上台發言，回顧施南生精彩的一生。

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施南生家人與摯友深情致意

導演徐克強調施南生從未離開，讚揚她堅守文化與友情，無私善良地讓華人與不同文化的朋友平起平坐。施南生大哥施蘇拯回憶妹妹從小討人喜歡且反應快，是永遠不會悶的人群焦點。維港投資聯合創辦人張培薇稱讚她擁有最璀璨閃亮的人生，永遠時尚迷人。知名星級髮型師 Kim Robinson 則以一句「我們再也找不到像她一樣的人」作最高致敬。

香港電影界戰友緬懷施南生

新藝城拍檔曾志偉讚嘆施南生零負評，是演藝界的外交家與管家，更回憶她當年為《小生怕怕》找來 Vogue 美術指導，以及為《最佳拍檔》親自取英文片名的往事，感嘆：「她為電影做翻譯，為《最佳拍檔》取英文片名Aces Go Places，很好聽。她不只是我們的管家，更是個外交家，外埠業界買家都把她當成家人。Nansun的人生多姿多彩，今時今日找不到一個能與她同儕的人，雖然她已離開，但她的精神永遠在我心中。」

安樂影片執行董事江志強直指施南生是他心中全世界最成功及人見人愛的人，更感激當年出發奧斯卡前獲對方親自安排試身及剪髮，坦言徐克教曉我拍電影，Nansun教曉我做人。

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國際影壇巨頭感恩相遇

韓國釜山國際影展創辦人金東虎對其離世深感震驚，並感激她對中韓電影交流的重大貢獻。法國康城影展電影部總監 Christian Jeune 讚賞她擁有罕見的完美聆聽者特質，能輕易與所有人連結。哥倫比亞影業亞洲電影製作公司創辦人 Barbara Robinson 則感恩被她接納，讓自己的世界變得更遼闊。

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好姊妹情深告別施南生

張艾嘉分享施南生的家有一張豐子愷的畫，上面寫著：「賣花人去路還香。」她認為雖然施南生走了，但是她最珍貴的友誼永遠都會在的。林青霞則特意戴上施南生多年前贈送卻一直不捨得用的喱士圍巾出席，承諾往後會以自己的生命將對方優雅大度與愛的能量延續下去。

追思會最後在全場播放徐克原創歌曲〈從未離開過〉的感動氛圍中作結。

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