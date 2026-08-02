施南生追思會丨多位兩岸紅星來港致哀 李冰冰哭紅雙眼周迅哀戚送別 蔡康永淚悼知遇之恩

資深電影人施南生於上月離世，享年75歲。其追思會「南生安歌 ENCORE NANSUN」今日（2日）於灣仔君悅酒店舉行，除施南生生前好友林青霞、梁朝偉與太太劉嘉玲、周潤發等香港巨星到場送別外，更有多位來自兩岸三地的藝人專程來港向施南生作告別。

施南生人緣極佳

內地女星周迅、李冰冰、張靜初，以及名導賈樟柯與馮小剛，台灣著名主持蔡康永、金馬影后桂綸鎂等，一早抵達追思會送別「大阿姐」，足見施南生極佳人緣，在華語影壇跨越地域的深遠影響力。

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李冰冰神情哀傷別施南生

施南生一生擔任無數經典巨作的製片與出品人，對提攜兩岸三地的演員不遺餘力。導演徐克執導的《龍門飛甲》由周迅與桂綸鎂主演，而李冰冰則演出《狄仁傑之通天帝國》，因此三人對施南生相當敬重。李冰冰在追思會上送別施南生後，雙眼通紅、神情哀傷離場。

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蔡康永哀悼百樂施南生

而著名才子兼主持蔡康永也一早到場，當日得悉施南生與世長辭時，蔡康永曾在社交平台發長文悼念，並憶述二人相識經過，自己能踏入主持界，正是施南生給予的機會。因蔡康永大學畢業後，未想過向主持界發展，卻因施南生開出條件，讓蔡康永獲得任職主持的機會。

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施南生提點蔡康永挺胸

當年傳訊電視成立，而施南生出任大地頻道總監，曾提出選主持的標準，「不要太洋氣也不要不洋氣，不要太小也不要太老，不要太好看也不要不好看」，最後蔡康永被選上，展開其主持生涯。蔡康永與施南生多番接觸後，每次見面時都會被對方用力拍打其背，又提醒蔡康永要挺胸，不要駝背，而此習慣一直受施南生影響。