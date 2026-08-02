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施南生追思會丨藍白花海布置氣氛莊嚴素雅 鮑起靜楊采妮強忍淚水 成龍曹眾儀式完後趕到

影視圈
更新時間：13:52 2026-08-02 HKT
發佈時間：13:52 2026-08-02 HKT

資深電影人施南生的追思會今日（2日）在君悅酒店舉行，現場布置以一片藍白花海為主，氣氛莊嚴素雅。會場入口處及主禮台兩旁，均擺放由藍色繡球花、白色及紫色鮮花綠葉組成的大型花藝佈置，營造出一片寧靜安詳的花路。

施南生追思會逾百人送別

主禮台中央的大螢幕及會場外，同樣展示施南生優雅的黑白照片，並寫有「南生 安歌 ENCORE NANSUN 1951-2026」的字句，寄予無限的思念。施南生的追思會約會約11時半結束，逾百圈中台前幕後到場作最後致意，眾人離場時難掩哀傷之情。

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楊采妮李冰冰神情哀戚

與施南生相識多年的鮑起靜，傷心得要用紙巾拭淚。而淡出香港幕前多時的楊采妮、內地演員李冰冰離場時同樣鼻紅紅，神情哀戚。至於台灣著名主持人蔡康永亦雙眼通紅，強忍淚水，心情沉重。

劉德華楊千嬅送花牌悼念

儀式結束後，久未在港露面的成龍與曹眾，相繼在約中午12時後才匆匆趕到會場。此外，劉德華、張栢芝、丁子高及太太楊千嬅、許冠傑等多位藝人，雖未有親身到場致哀，但有送上花牌表達悼念之情。

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