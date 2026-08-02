施南生追思會｜林青霞徐克24小時輪流陪伴施南生最後時光 前夫與多位重量級音樂人獻歌送別

資深電影人施南生（Nansun）於2026年7月13日因細菌感染引發多重器官衰竭，在養和醫院與世長辭，享年75歲。其追思會「南生安歌 ENCORE NANSUN」今日（8月2日）於君悅酒店舉行，讓親友及電影人到場作最後致意。施南生追思會現場佈置簡潔，以鮮花圍繞施南生面帶微笑的黑白遺照，大銀幕則顯示著「南生安歌 ENCORE NANSUN」字樣，呼應其「不捨 永記 留芳」(FOREVER CHERISHED LEGEND LIVES ON) 的一生。

徐克林青霞24小時輪流陪伴施南生最後時光

施南生的前夫徐克以及與施南生相識逾40年的摯友林青霞，在追思會後一同接受訪問。林青霞形容施南生是一位了不起的電影人，其為人與對香港電影的貢獻，絕非一本書能寫盡。她更讚揚施南生對朋友掏心掏肺，「在Nansun最後的日子，我們家人和朋友每天都在她身邊，我和徐克每天24小時輪流在她旁邊，最後她在愛的包圍下安詳地離開我們。」林青霞稱，與徐克一樣，都是施南生的「永遠的家人」，對於今日眾多好友從世界各地前來致敬，她表示特別感恩和感動。

相關閱讀：施南生追思會丨梁朝偉周潤發等逾百電影人現身致敬 林青霞哀傷送別摯友

施南生電子紀念冊收錄徐克獻曲

徐克首先感謝一眾有心朋友為施南生籌辦是次聚會，並特別向為施南生譜寫歌曲的音樂人致謝。他透露，電子紀念冊中收錄了多首歌曲，包括：伍佰獻曲〈Nansun Nansun〉、盧冠廷獻曲〈紅塵夢去〉(As Life Goes By)、羅大佑獻曲與徐克本人亦親自撰寫一曲送給施南生，並期望日後有緣人能將其演唱出來。

最後，徐克與施南生的家人一同向在場傳媒的耐心等候及報道表達感謝，他再次感謝大家的關心與支持，場面令人動容。

相關閱讀：施南生追思會丨前夫徐克一早到場打點閉門儀式 劉天蘭俞琤送好友最後一程

逾百電影人到場送別施南生：