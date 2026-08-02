施南生追思會丨前夫徐克一早到場打點閉門儀式 劉天蘭俞琤送好友最後一程

資深電影人施南生於2026年7月13日在養和醫院離世，享年75歲。施南生的追思會今早（2日）在君悅酒店舉行，儀式閉門進行，禮場出入口擺放黑色屏風遮擋，前夫徐克和劉天蘭一早來到會場打點，好友俞琤和劉偉強先後到來。工作人員在來賓來前搬走黑色屏風，方便來賓出入。

施南生追思會近百電影人到場送別

施南生生前製作及出品的電影不勝枚舉，是華語影壇最具影響力的金牌製片人及媒體人之一。施南生的追思會有近百位中港台的電影人到場，包括甄子丹和汪詩詩、梁朝偉和劉嘉玲、林青霞、張艾嘉、周潤發夫婦、洪金寶、爾冬陞、曾志偉、前廣播處處長張敏儀等。

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