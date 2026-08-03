盧海鵬曾嘆死剩自己一個 跟侄仔回鄉笑逐顏開「原來咁多親戚」 激動眼濕濕：今勻最威

現年84歲的前TVB「搞笑始祖」盧海鵬，近年健康狀況備受關注。早前他曾因兄長和弟弟相繼離世，感嘆直系親屬只剩下自己一人而悲從中來。然而，近日盧海鵬在侄子盧俊宇的安排下，回到內地與親族久別重逢，場面溫馨熱鬧，久違的親情讓盧海鵬重新充滿電，彷彿一下子年輕了十年！

盧海鵬回鄉「原來咁多親戚朋友」

根據廣東知名主持人盧俊宇分享的影片，他特意為二伯盧海鵬在內地設宴，安排了一場盛大的家族聚會。從畫面可見，身穿招牌花襯衫的盧海鵬，一到場即成為全場焦點，親戚們熱情地蜂擁而上，爭相與他聊天和合照。被濃濃親情包圍的盧海鵬心情極度興奮，他驚喜地大讚：「原來咁多親戚朋友！真係非常之開心」笑容從未在他的臉上停止過。在歡樂的氣氛下，盧海鵬更興奮地張開雙手，向全體親友高呼：「今勻就係最威喇！」可見他對這次聚會感到無比滿足和驕傲，他之後和親戚齊齊「撈起」食大餐，感受久違的溫暖親情。

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盧海鵬超精靈唱〈幾許瘋語〉

這次難得的聚會，讓盧海鵬一掃早前的孤寂與落寞。再次見到久未謀面的親人，盧海鵬顯得精神奕奕，反應敏捷，看起來比之前更有活力，彷彿年輕了十年。席間，興致高昂的他更與侄子盧俊宇拿起咪唱〈幾許瘋語〉（惡搞版〈幾許風語〉），盧海鵬唱歌時中氣十足，咬字清晰，氣勢不減當年，引得全場拍手叫好。

盧海鵬正能量滿身如後生十年

從盧海鵬燦爛的笑容和洪亮的歌聲中，可以完全感受到這次探親之旅為他注入了超多正能量。親人的陪伴無疑是最好的靈藥，這次聚會不但消解了他對親人離世的哀傷，更讓他重拾家族的溫暖，對盧海鵬的身心健康必有極大幫助。

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