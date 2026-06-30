盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」

現年84歲的資深藝人盧海鵬，近年深受糖尿病及青光眼等健康問題困擾，其右眼更已失明。今年2月，他在完成「鳴金收咪演唱會」後被拍到步履蹣跚、狀甚疲憊，健康狀況令人擔憂。近日，他的姪兒、廣州粵劇名伶盧海潮之子、同時也是廣州電視台節目《DV現場》主持人的盧俊宇，特地與太太來港探望，久未見面的叔姪倆緊緊相擁，場面感人。

盧海鵬見姪仔心情激動

盧俊宇近日分享了一段探望二伯盧海鵬的影片。從影片中可見，盧海鵬在酒樓見到久違的姪兒時，心情顯得相當高興，立即與對方熱情相擁，相信心情非常激動。席間，盧俊宇拿出了一張盧海鵬三兄弟（盧海濤、盧海潮、盧海鵬）的黑白舊照，觸動了盧海鵬的思緒。

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盧海鵬：最後都係剩番阿鵬

看到昔日合照，盧海鵬不禁悲從中來，感慨地說：「唔知點解大伯同大伯娘會走……」他哀傷地表示：「大伯娘同大伯（盧海濤）都走咗，阿潮（盧海潮）走咗，我返去都冇人在喇，所有直系親屬都唔喺度。」他語帶無奈與落寞地補充：「一家五口就剩番我喇！盧海潮、盧海濤，都喺海上面湧嚟湧去，剩番海鵬，一飛就飛走咗，最後都係剩番阿鵬。」盧俊宇更直言盧海鵬「所有直系親屬都死晒」。

盧海鵬早睇化生死

近年來，盧海鵬的身體狀況大不如前。他因糖尿病引發青光眼，導致右眼失明，已無法閱讀劇本，大幅減少幕前演出。在今年2月舉行個人演唱會後，他被目睹在離場時步履蹣跚，雙腳發軟，需要工作人員攙扶。儘管如此，盧海鵬對生死早已看得很開，他曾豁達地表示：「越想死，也並非那麼易死」，認為人生最重要是「食得瞓得玩得」，展現出其樂天知命的人生態度。這次與姪兒的重聚，對盧海鵬而言無疑是巨大的心靈慰藉，也讓外界一窺這位笑匠背後對親情與人生的深刻感觸。

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