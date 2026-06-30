Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-30 HKT

現年84歲的資深藝人盧海鵬，近年深受糖尿病及青光眼等健康問題困擾，其右眼更已失明。今年2月，他在完成「鳴金收咪演唱會」後被拍到步履蹣跚、狀甚疲憊，健康狀況令人擔憂。近日，他的姪兒、廣州粵劇名伶盧海潮之子、同時也是廣州電視台節目《DV現場》主持人的盧俊宇，特地與太太來港探望，久未見面的叔姪倆緊緊相擁，場面感人。

盧海鵬見姪仔心情激動

盧俊宇近日分享了一段探望二伯盧海鵬的影片。從影片中可見，盧海鵬在酒樓見到久違的姪兒時，心情顯得相當高興，立即與對方熱情相擁，相信心情非常激動。席間，盧俊宇拿出了一張盧海鵬三兄弟（盧海濤、盧海潮、盧海鵬）的黑白舊照，觸動了盧海鵬的思緒。

相關閱讀：廣州版《東張》報導糞便奇案 街坊憑排泄物認「真兇」紅到香港 盧海鵬侄仔做主持：係咪急到咁

盧海鵬：最後都係剩番阿鵬

看到昔日合照，盧海鵬不禁悲從中來，感慨地說：「唔知點解大伯同大伯娘會走……」他哀傷地表示：「大伯娘同大伯（盧海濤）都走咗，阿潮（盧海潮）走咗，我返去都冇人在喇，所有直系親屬都唔喺度。」他語帶無奈與落寞地補充：「一家五口就剩番我喇！盧海潮、盧海濤，都喺海上面湧嚟湧去，剩番海鵬，一飛就飛走咗，最後都係剩番阿鵬。」盧俊宇更直言盧海鵬「所有直系親屬都死晒」。

盧海鵬早睇化生死

近年來，盧海鵬的身體狀況大不如前。他因糖尿病引發青光眼，導致右眼失明，已無法閱讀劇本，大幅減少幕前演出。在今年2月舉行個人演唱會後，他被目睹在離場時步履蹣跚，雙腳發軟，需要工作人員攙扶。儘管如此，盧海鵬對生死早已看得很開，他曾豁達地表示：「越想死，也並非那麼易死」，認為人生最重要是「食得瞓得玩得」，展現出其樂天知命的人生態度。這次與姪兒的重聚，對盧海鵬而言無疑是巨大的心靈慰藉，也讓外界一窺這位笑匠背後對親情與人生的深刻感觸。

相關閱讀：84歲盧海鵬真實健康狀態令人心酸  落樓梯腳震腳軟需攙扶  神情呆滯無奈冷對粉絲

最Hit
世界盃2026｜巴西2：1反勝日本。路透社
世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本
足球世界
8小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
12小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
14小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。路透社
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
2小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
17小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
32分鐘前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
政情
9小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
19小時前
「大小姐」林淑敏告別《愛回家》 無劇拍憂生計：希望自己身體健康 寄望TVB安排北上掘金
「大小姐」林淑敏告別《愛回家》 無劇拍憂生計：希望自己身體健康 寄望TVB安排北上掘金
影視圈
12小時前