TVB小花游嘉欣激罕晒比堅尼展示玲瓏曲線 坐商務艙周遊列國生活奢華 網民驚訝忽然富貴

26歲的TVB小花游嘉欣過往的「屋邨妹」形象，深入民心。不過近日她一改以往作風，在社交平台大晒周遊列國的照片，最新出品是她到墨西哥旅行，分享了多張比堅尼泳衣照，相中的游嘉欣盡展玲瓏曲線，大晒纖腰及修長美腿，肌膚白滑，相當吸睛，網民紛紛留言大讚她越來越有女人味。

游嘉欣坐商務艙旅行豪睇世界盃

游嘉欣的比堅尼固然成為焦點，她近期的生活質素似乎亦迎來了大躍進，不少網民指她「忽然富貴」。過往曾以慳家出名的她，近期頻頻在社交平台分享四圍旅行打卡的奢華生活。早前她飛往美國度假觀看世界盃八強賽事由西班牙對戰比利時，已經引起網民熱議，事關世界盃最便宜的入場門票都要上萬港元，這趟長假期的旅行絕對稱得上是「豪華遊」。除此之外，早前游嘉欣分享一段乘坐商務艙前往荷蘭的影片，片中的她大晒升級的優質享受，更直言小時候搭長途機曾「坐到腰斷」，呆坐又睡不着，現在已變聰明懂得找事做打發時間，盡顯其升呢後的富貴氣派。

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游嘉欣工作量減反而周身名牌

其實細看游嘉欣近期在拉斯維加斯、墨西哥等地的旅遊打卡照，不難發現她手上的行頭相當強勁，包括Hermès、Chanel、LV等頂級名牌手袋輪流替換，手腕上亦配戴着價值不菲的VCA首飾。對於她幕前工作量明顯減少，但生活卻越來越奢華，不少網民都感疑惑紛紛留言：「少咗工作，但越來越富貴」、「冇乜劇拍，去咁多地方旅行又咁多名牌，真係唔信TVB咁好人工」，游嘉欣富貴生活，引起網民熱烈討論。

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