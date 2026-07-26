無綫小花游嘉欣旅遊豪睇世界盃 再晒商務艙影片  工作少生活奢華惹質疑：TVB咁高人工？

現年26歲的TVB小花游嘉欣過往憑親民貼地的「屋邨妹」形象深入民心，更曾一度以慳家節儉為人稱道。然而，近年她幕前工作量明顯減少，生活品質卻似乎突然飆升，頻頻在社交平台上分享周遊列國的奢華生活，與以往的鄰家女孩形象大相逕庭，被網民指「忽然富貴」。

游嘉欣坐商務艙晒優質生活

其實游嘉欣早前到美國度假觀看世界盃，已引起網民討論，事關本屆世界盃球賽門票出名昂貴，她入場觀看的八強賽事西班牙對戰比利時，當時有網民分享最便宜的門票都要上萬港元，好奇以她在TVB的薪水，這次長假期的旅行估計已算是「豪華遊」。而近日游嘉欣再於社交平台Threads上載了一段乘坐商務艙前往荷蘭的影片，大晒升級的優質生活。她表示，小時候搭長途機曾「坐到腰斷」，在機上呆坐又睡不着，但現在的她已變聰明，學會了不停找事做打發時間。

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游嘉欣生活升級不用「坐到腰斷」

從影片中可見，游嘉欣在寬敞的商務艙座位上顯得非常自在愜意。在長達12小時的航程中，她全程行動自如，盡情享受各種服務，告別了以往「坐到腰斷」的痛苦。她先是悠閒地看電影、吃飛機餐，然後到洗手間刷牙，更在座位上敷起面膜進行皮膚管理，之後將座椅調平成睡床，舒適地躺下休息。睡醒後，她從容地化妝、喝咖啡、享用早餐，最後精神奕奕地抵達目的地，整個過程相當寫意開心。

游嘉欣「忽然富貴」掀討論

段影片再次引發網民對她「忽然富貴」的熱議。不少留言直指她生活升級的關鍵並非她所指的「聰明咗」，而是財富的增長，有網民一針見血地評論：「你大個只係有錢搭商務，唔係聰明咗」。更有留言將矛頭指向其收入來源，質疑：「原來你TVB份人工咁高」，暗指她即使工作量大減，依然能維持奢侈生活，實在令人好奇。

游嘉欣周身名牌身價升

事實上，近年游嘉欣的穿搭風格已從昔日的清純樸素，轉變為名牌纏身的輕熟女。在她到拉斯維加斯、墨西哥等地的旅遊照中，除了大晒美好身段，手上的Hermès、Chanel、LV手袋及VCA手鏈等奢侈品亦成為焦點，讓不少網民感嘆：「少了工作，但越來越富貴」、「冇乜劇拍，去咁多地方旅行又咁多名牌，真係唔信TVB咁好人工啊」。

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