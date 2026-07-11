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游嘉欣飛美國度假睇世界盃8強賽 性感露腰熱褲打扮現身觀眾席撐西班牙：無做燈神

影視圈
更新時間：19:30 2026-07-11 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-11 HKT

現年26歲的TVB力捧花旦游嘉欣，早前憑劇集《非份之罪》單元「無臉女屍」成功引起網民關注。劇中她飾演吳啟華的女兒，雖然演技被指仍有進步空間，但其亮麗外形備受讚賞，為她帶來不少討論度。劇集宣傳期結束後，游嘉欣馬上把握機會飛往外地，享受一個悠長假期。

游嘉欣現場力撐西班牙

近日，游嘉欣在社交平台IG上分享了她飛往美國洛杉磯的旅遊照，原來此行是為了親身觀賞FIFA世界盃2026的8強賽事。從影片及相片可見，她觀看的是西班牙對比利時的矚目大戰，現場氣氛非常熱烈，她更興奮發文指「現場睇真係有氣氛，入波興奮到手震」，看來十分投入，她更笑指：「無做燈神」，可見她支持的是最後勝出攻入四強的西班牙。

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游嘉欣清涼打扮吸睛

為對抗當地炎熱天氣，游嘉欣以一身清涼打扮現身球場，白色Bra top配上熱褲，外搭一件綠色薄裇衫，大方展露纖腰，展現健康小性感。她分享了多張在球場內拍下的照片，青春活力的造型獲得網民激讚，成功吸Like，成為球賽以外的另一亮點。

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