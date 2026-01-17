游嘉欣頻NG惹吳若希戴祖儀不滿崩潰灑淚 《尋歡作樂的姐姐》鏡頭後起風波丨獨家

TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》近期播出後話題不斷，節目先由麥玲玲帶領何依婷、林凱恩、何沛珈遊覽上海，其後再加入吳若希（Jinny）、戴祖儀與游嘉欣共同暢玩深圳與廣州。然而，上海篇因剪接風格引起觀眾批評，製作單位緊急改播廣深篇救亡。豈料在廣深篇拍攝期間，吳若希與戴祖儀因不滿游嘉欣反應較慢、頻頻NG，三人之間產生摩擦。被藐爆游嘉欣曾在壓力下落淚，吳若希與戴祖儀未有安慰，更疏遠游嘉欣，拍攝期間形成緊張氣氛。

《尋歡作樂的姐姐》廣深篇由「大家姐」吳若希、戴祖儀、游嘉欣及麥玲玲參與。在鏡頭前，吳若希與戴祖儀這對閨蜜展現十足默契，二人搞笑互動，生動趣怪，被觀眾大讚「化學作用極佳」，成功為節目挽回不少話題與關注。

Jinny戴祖儀互動獲讚

節目中，三位女藝人吳若希、戴祖儀、游嘉欣輪流派福利，一同穿上泳衣出海，大方展現香肩、長腿與小蠻腰，亦放下包袱投入各類遊戲環節。製作組安排她們與型男小鮮肉近距離互動，戴祖儀更被稱作廣深站的「諧星擔當」，場面熱鬧有趣。表面上，三人玩得融洽歡樂，與上海篇的負評形成強烈對比。然而，據節目組人員透露，鏡頭背後卻暗藏緊張氣氛。向來走清純鄰家女孩路線的游嘉欣，在即興對答環節中表現較為拘謹，據人員向《星島頭條》表示：「旅遊節目好多時有啲爆肚傾計環節，但游嘉欣比較死板，往往都接唔上，即場反應不及吳若希、戴祖儀『機關槍』咁狂爆肚，搞到一個鏡頭要NG幾次，令到吳若希戴祖儀都拍到好冇癮，『兩姊妹』一有機會就寸爆對方。」因此，游嘉欣曾因壓力爆煲，在團隊前爆喊：「作為大家姐嘅吳若希唔單止冇安慰，反而覺得游嘉欣扮可憐，周圍唱佢。」工作人員爆料說。

麥玲玲持中立態度

據了解，當只有戴祖儀和游嘉欣相處時，氣氛尚未過於僵硬；但只要吳若希加入，她便常與戴祖儀一同行動，兩人吃飯、點飲品或自拍時均未主動邀請游嘉欣，形成游嘉欣被孤立的局面。期間，游嘉欣不時聽到冷言冷語，顯得相當難受。而作為前輩的麥玲玲，為免捲入是非，僅保持中立態度，未有多加干涉。節目組人員亦提到，最初籌備時較擔心上海篇的三位小花因不熟悉而缺乏火花，沒想到她們合作愉快；反而原本被看好的廣深篇，卻出現摩擦。爆料者補充：「當然游嘉欣自己都有責任，反應唔夠快接唔到，確實係佢嘅問題。」事後，游嘉欣出席活動時坦言拍攝過程辛苦：「一日要趕好多場，去好多地方拍，好辛苦！」相反，戴祖儀則認為拍攝充滿樂趣：「成個過程好多笑彈，講嘢冇乜避忌，可以隨心而行，好多火花。」

現年25歲的游嘉欣近年獲TVB力捧，自2021年正式成為合約藝人後劇接劇，參與《香港愛情故事》、《青春不要臉》、《你好，我的大夫》等作品，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中獲「最具潛質新人」。一向走清純鄰家路線的她，近年形象逐漸開放，不時在社交網分享生活，事業發展被外界看好。