朱敏瀚與游嘉欣拍咀嘴戲強調冇「伸脷」 會否考慮細8歲女仔：唔好搞啦！

朱敏瀚（朱仔）與游嘉欣今日（28日）出席《非份之罪》宣傳活動，會上播出兩人在後巷咀嘴的片段。朱仔指該劇約3年前拍，現在再看勾起了很多回憶，他指拍親熱戲時是首次跟游嘉欣合作，又笑指當時自己沒有「伸脷」，但角色有需要也不會介意。游嘉欣指咀戲是在後段拍攝，拍時已跟朱仔混熟，所以不尷尬，她又指最初覺得朱仔好似好Cool，所以也會擔心，但相處後覺得他好Nice，亦會主動跟自己傾下場戲點做。

游嘉欣8歲時看劇集《點解阿Sir係阿Sir》

朱仔則大爆初認識游嘉欣時，游嘉欣指自己8歲時有看有他演的劇集《點解阿Sir係阿Sir》，令他覺得「好恐怖！」提到朱仔早前表示已單身一段日子，問游嘉欣是否喜歡朱仔這類型？她説：「係仰慕，咁我都係鍾意啲有雙眼皮嘅人，只要唔係單眼皮都可以考慮。」不過游嘉欣指自己哥哥與朱仔同一個生肖，所以不會考慮，因為不想把對方當成哥哥，而問到是否會考慮年齡比他小8歲的女仔，他聞言即說：「唔好搞啦！」