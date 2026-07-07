非份之罪丨戴祖儀搏到盡親自碌落山：一世試一次 動作不靈活拒轉型動作女星 游嘉欣認與朱敏翰CP感難求

戴祖儀、游嘉欣、朱敏翰（朱仔）、賴慰玲、葉靖儀今日為TVB劇集《非份之罪》宣傳，適逢明日是賴慰玲的40歲生日，一眾演員送上蛋糕及唱生日歌為她預祝生日外，更公布該劇首周最高收視錄得21.8點，暫列2026年首周最高收視劇集。

戴祖儀自覺演技有進步空間

由朱敏翰、游嘉欣和戴祖儀主演該劇的單元「無臉女屍」贏得口碑，提到戴祖儀在戲中大騷長腿一幕，掀起洗版熱潮。戴祖儀笑言睇返五集，覺得自己尚有進步空間，現在對演戲有渴望同要求，所以睇完之後會批判自己。

戴祖儀親身上陣碌落山

提到她為演出碌落山戲份親身上陣，戴祖儀坦言自己動作不靈活而擔心演動作場面，但動術指導給予信心。她說：「我覺得人一世、物一世，試一次啦！唔得咪下一世囉！（想轉型做動作女演員？）如果我呢個身手都做到動作女演員的話，對佢哋嚟講門欖太低。」

朱敏翰大騷45吋巨胸「找數」

提到朱仔早前在社交網大派福利脫去上衣，大騷八塊腹肌與45吋巨胸。他笑指有份演出的《飛常日誌II》及《非份之罪》的收視理想，大家經常要求除衫，加上近排狀態好讓大家睇下。談到若然該劇收視再上升，如何報答觀眾？朱仔笑言要靠賴慰玲接力，但認為今次有吳啟華參演坐陣，對方亦給予好多支持。

游嘉欣感激CP獲認可

單元「無臉女屍」中游嘉欣與朱敏翰螢幕CP受觀眾歡迎，游嘉欣坦言好開心，又認為令人感覺有CP感並不容易，大家接受這個組合巳經好感恩。

朱敏翰自爆試過異地戀

另外，早前公布回復單身的朱仔，談到是否已接受新戀情？他坦言工作表排到密不透風，反而好想有自己生活可以去睇戲、吃飯等，雖然工作好開心，但也想有少許生活。當笑指應該找個另一半陪伴他睇戲及吃飯，朱仔笑謂：「我相信將來一定會有。（想找個圈外女友？）無定嘅！」問到完成手上工作，可會組成「失戀旅行團」散心？朱仔表示完成劇集工作後，會接種而來參與不同綜藝節目，當中會跟周嘉洛、張振朗合作，8、9及11月也會到外地拍攝。有指他驛馬星動，可能在外地遇上姻緣。朱仔說：「異地戀唔好！（試過？）有啲經驗啦！」

戴祖儀叫朱敏瀚「自己去探索」姻緣

問到戴祖儀可有「筍盤」女生介紹給朱敏瀚？她笑指朱敏瀚自己去探索。

