郭可盈與16歲女兒齊性感似姊妹 索爆人妻罕晒泳照 低胸背心短褲盡出騷少女身材

現年56歲的前TVB四大花旦之一郭可盈，與丈夫林文龍結婚超過20年，育有一名16歲的愛女林天若（Tania）。近年夫妻二人淡出幕前，專心享受人生，一家三口經常周圍飛歎世界。近日郭可盈一家帶著女兒飛往布吉島享受悠閒的度假時光，她更大方在社交平台上載多張度假美照。令人驚艷的是，已年過半百的郭可盈保養得宜，面上絲毫未見歲月留下的皺紋，皮膚滑溜緊緻、靚到發光，凍齡狀態可謂羨煞旁人。

郭可盈身材超Fit美腿白滑

自從淡出娛樂圈後，郭可盈已鮮有在公眾面前展露身材。但今次來到布吉島享受陽光與海灘，她罕有地大解放，換上多套背心、短褲及低胸吊帶裙，更穿上泳衣於私人泳池游水。從照片中可見，她的身材依然Fit到漏，穿上低胸裙的整體狀態猶如少女般充滿活力。其中一張她於床上拍攝的照片更是吸睛，她穿上簡單的背心與短褲，大方騷出一雙白滑美腿，身上沒有一絲贅肉，纖瘦的身材可謂「十年如一日」，極致的自律令人佩服。

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郭可盈穿低胸上衣罕有性感

此外，郭可盈還上載了一張身穿緊身低胸灰色上衣的照片。她優雅地坐在泳池邊欣賞無敵海景，緊身剪裁完美勾勒出她的好身段，讓網民能一窺她罕有的性感狀態，散發出成熟女人獨有的自信與韻味。

郭可盈與女兒齊性感

這次旅程中，郭可盈與女兒林天若的合照也是一大焦點。萬千寵愛在一身的16歲Tania自幼已遺傳了父母的優良基因，五官標緻，氣質獨特。合照中，林天若穿上亮眼的橙色吊帶露臍裝，盡顯青春、健康與小性感的氣息；而身旁的郭可盈同樣難得穿得性感清涼，兩母女站在一起展現不同層次的美態。母女同框的畫面十分養眼，惹得不少網民直呼兩人「似兩姊妹多過似母女」，狀態令人讚嘆。

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