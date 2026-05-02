郭可盈林文龍慶拍拖31年 於豪宅玄關位肉麻親熱放閃 16歲女兒富貴裝扮顯富三代身價

TVB經典劇集《談判專家》近日於深夜重播，不少網民都懷念女主角郭可盈昔日在劇集中的表現。56歲的郭可盈近日分享家庭照，不少網民都將她的近照與《談判專家》的截圖對比，大讚她Keep得好。日前她與58歲的老公林文龍2004年結婚，二人育有一名女兒林天若（Tania）。郭可盈與林文龍日前迎來拍拖31周年紀念，郭可盈在IG分享一家三口到高級餐廳慶祝的溫馨合照，並寫道：「時光如穿梭機般快，31拍拖周年紀念，一起繼續開心穿越未來！430。」字裡行間充滿愛意，羨煞旁人。

郭可盈女兒晒富三代身價

在郭可盈分享的照片中，除了到餐廳慶祝的相片，部分更在他們的豪宅中拍攝。從玄關位置可見，屋內空間感極強，裝潢氣派十足。加上牆身及天花的巧妙燈光設計，營造出明亮而奢華的氛圍，盡顯一家人的優雅品味與生活氣派。在其中一張合照中，玄關的椅子上擺放著一個精緻的名牌手袋，估計是屬於女兒Tania的，富貴裝扮盡顯富三代身價。

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林文龍郭可盈大晒幸福

在其中一張照片裡，林文龍貼在老婆郭可盈身後拍攝，並溫柔地親吻她的臉頰，而郭可盈則拿著手機自拍，臉上掛著幸福的笑容。另一張照片中，兩人在充滿未來感的餐廳走廊合照，背景燈牌揭示了他們正是在位於尖沙咀的著名高級日式餐廳慶祝。兩人結婚多年依然恩愛如昔，不少網民都祝福他們繼續甜蜜。

16歲林天若身高追及媽媽郭可盈

除了夫妻二人的甜蜜合照，最引人注目的莫過於他們16歲的愛女林天若（Tania）的近照。在一家三口的鏡前自拍中，Tania站在父母中間，身高已追及媽媽。她身穿淺藍色上衣搭配牛仔短裙，一頭烏黑長髮，五官精緻，氣質清純，完全繼承了媽媽郭可盈的優良基因。Tania面對鏡頭做出可愛嘟嘴表情，星味十足，展現出少女的青春活力，外形和氣質都好出眾。

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林文龍、郭可盈豪宅逐格睇？