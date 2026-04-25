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《談判專家》重播掀AI改圖熱潮 歐陽震華變「萬能Key」洗版Threads 「代言」接到手軟

影視圈
更新時間：22:30 2026-04-25 HKT
發佈時間：22:30 2026-04-25 HKT

近日TVB深夜時段重播由歐陽震華、張智霖、郭可盈及文頌嫻等主演的經典劇集《談判專家》。在日前播出的第11集，劇情講到「彭國棟」歐陽震華無意中發現太太「潘文靜」楊婉儀與好友「莫家驄」陳豪的姦情證據，慘被戴上「綠帽」。劇中他心情欠佳、怒火中燒的扭曲表情，再次被網民瘋傳，連帶他在劇集《賭場風雲》中的表情也被截圖，成為了這場AI改圖網絡熱潮的導火線。

歐陽震華變「萬能key」火速洗版

歐陽震華成為「綠帽俠」的「爆seed」扭曲樣竟成為焦點，連帶他在其他劇集的「爆seed」表情也被翻出來，竟意外在社交平台Threads掀起一陣「歐陽震華代言」熱潮。不少網民利用AI製圖功能，將歐陽震華變成「萬能Key」，製造出的「神級海報」火速於Threads洗版。難得歐陽震華亦在Threads加入戰團，自製魚蛋的相片「回饋」網民，大玩集體狂歡。

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歐陽震華曾拍過不少TVB劇集

入行超過40年的歐陽震華曾拍過不少TVB劇集，不少作品叫好又叫座，曾被外界譽為「TVB福將」。雖然近年鮮有劇集在TVB播出，但重播昔日作品依然有不少捧場客。今次歐陽震華變身「萬能Key」，其出處除了《談判專家》外，還有2006年在《賭場風雲》中飾演「齊歡暢」的演出。這些歐陽震華的截圖，其實早年已被不少網民用作Meme圖廣傳多年。今次ChatGPT推出的全新AI模組，用戶只需簡單指令，即可生成像真度極高的宣傳海報。

歐陽震華成「真正的百搭代言人」

於是網民紛紛發揮創意，將歐陽震華的頭像Key上各式各樣的惡搞廣告，製作出一系列「神級海報」。從航空公司商務艙、脫髮產品「髮不再生」洗髮水，到戀愛遊戲，甚至壯陽藥廣告，歐陽震華的招牌樣貌被完美融入各種荒誕情景，質感之高幾可亂真，火速洗版Threads。有網民笑稱他「代言接到手軟」、「才是真正的百搭代言人」。歐陽震華為此開通Threads帳戶，並上載一張手持燒賣和魚蛋的照片，風趣寫道：「想睇我食燒賣，唔使AI嘅，食俾你睇～～～（送多張魚蛋𠻹）。」親民作風獲得網民激讚。

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