郭可盈15歲女兒林天若做網紅撞樣炎明熹 將媽媽「古董」隨身攜帶 現身樂器舖晒音樂才華

郭可盈與林文龍的15歲女兒林天若（Tania），自開設個人YouTube頻道後，憑藉甜美樣貌及時尚觸覺，迅速吸引大眾目光。日前，她在最新影片中與好友以「活在2016年」為主題，大玩懷舊潮流，更分享媽媽郭可盈30年前的「古董」單品，盡顯Y2K時尚的傳承。

林天若重現10年前潮流

在名為「short vlog living like it's 2016」的影片中，15歲的林天若與朋友分享2016年的潮流打扮。她們不僅挑戰10年前風靡全球的「Mannequin Challenge」（假人挑戰），還模仿TikTok前身「Musical.ly」的短片風格，對嘴、做手勢，玩得不亦樂乎。兩人更探討當年的妝容趨勢，如古銅色妝感及誇張的眼妝，完全沉浸在懷舊氛圍中。

林天若隨身攜帶「古董」

影片的一大亮點，是林天若的OOTD（當日穿搭）環節。她身穿豹紋一字膊上衣，配上牛仔短裙，造型極具星味。林天若特別介紹腰間一條設計獨特的閃石十字架皮帶，並興奮地透露：「這是媽媽的！是她黃金時代（90至00年代）的物品。」這條充滿Y2K風格的腰帶，意外成為了連接兩代人的時尚單品，也讓外界一窺郭可盈年輕時的潮流品味。

林天若晒音樂才華

除了挑戰各種潮流玩意，林天若在影片中也展現了多才多藝的一面。她們到訪樂器店，林天若晒琴技展音樂才華，更拿起電結他有模有樣地彈奏。影片結尾，林天若感謝觀眾支持，慶祝頻道訂閱人數突破一千，展現出親和可愛的個性。不少網民稱讚林天若盡得父母真傳，星味十足，期待她未來分享更多精彩的生活點滴，亦有網民指她與炎明熹有些似樣。

