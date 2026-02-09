Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界

影視圈
更新時間：09:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-09 HKT

現年48歲、曾在TVB經典劇集《十兄弟》中飾演二哥「順風耳」而為人熟知的金牌綠葉林景弘，自2012年離開效力14年的無綫後，一度轉戰內地，近年更淡出幕前轉型從商。近日他無預警現身內地社交平台，與前TVB同事張智軒拍片，宣告開啟新一頁，其最新狀態亦引起網民關注。

林景弘變脹爆大叔

從最新影片可見，昔日身形瘦削的林景弘，如今已變為身形圓潤、「佬味」勁濃的中年大叔，他的最大變化當然是身形暴脹不少，其肚腩現時可謂清晰可見。容顏方面則變化不大，但穩重成熟的氣質與當年判若兩人。他在片中以「普通人」自居，分享人生經歷，希望能為觀眾帶來心靈雞湯。

相關閱讀：《十兄弟》順風耳近照曝光！林景弘轉型代理白酒 與「50億駙馬」現身中山

林景弘曾做「霍景良」馬仔

林景弘六歲隨家人由福建來港，中學畢業後先後在亞視及無綫擔任幕後工作，因對演戲產生興趣而投考藝員訓練班，展開了在TVB長達14年的演藝生涯。他參演過百部劇集，在《皆大歡喜》中更一人分飾二十多個角色，但他坦言，直到《創世紀》中飾演霍景良（郭鋒飾）的馬仔，才算有了一個正式的角色。

林景弘憑「順風耳」入屋

真正讓他深入民心的，是2007年劇集《十兄弟》中的「順風耳」一角。他憶述，當時監製認為他耳朵「有點兜」，便安排他飾演此角，該劇當年創下TVB第二高的收視紀錄，至今仍有許多觀眾能憑此角認出他。林景弘曾感嘆TVB的模式，表示「當你心灰意冷想離開時，他就會給你一個角色」，他因此而重燃希望，結果又簽多一份約。《十兄弟》當年是TVB收視第二高的劇集，於劇中演林文龍和郭可盈兒子的林景弘，終於有影視代表作。

林景弘視廖啟智為師父

除了《十兄弟》，林景弘在《大冬瓜》亦有發揮機會，而他更難忘跟前輩廖啟智的合作。林景弘指廖啟智教了他很多東西，個性十分豁達，而於《大冬瓜》中，廖啟智養育林景弘，私底下林景弘就叫廖啟智師父，他曾指「他教我做人，他很喜歡喝酒，拿着一杯酒是講不停的，又講戲，又講人生」。林景弘表示廖啟智過身的時候，自己也有送他最後一程。

相關閱讀：前TVB主持「冒認蓋鳴暉」人設崩壞？網民狂數偶遇經歷變童年陰影 曾傳與一女星不和

林景弘與蓋世寶七年情斷

在感情方面，林景弘最為人知的是與兒童節目主持蓋世寶（Bondy Chiu）的一段七年情。兩人一度談婚論嫁，林景弘更曾向女方求婚，但最終遭到拒絕。他透露，分手主因是女方不願生育，而作為家中獨子的他，背負著父母傳宗接代的期望。他曾表示，以為自己可以不理父母怎麼說，但後來感覺到父母的渴求，故此他慎重考慮過後，既然女方不想生育，就決定分開。兩人最終和平分手，至今仍是朋友，偶爾會透過短訊聯絡。

林景弘為下一代轉戰商界

離開演藝圈後，林景弘的人生迎來轉變。他在福建經朋友介紹認識了現在的妻子，並於2015年迎來兒子的誕生。為了讓兒子回港接受教育，他舉家回流，並毅然轉行從商。林景弘選擇與家人在香港代理白酒生意，為此他由零學起，親身到酒廠學習醬香酒的釀造工藝。他認為，過往當演員的經歷反而成為他從商的優勢，指別人認出他曾經拍戲，就會增加彼此的親切感，對傾生意也會易一些。

