前TVB主持「冒認蓋鳴暉」人設崩壞？網民狂數偶遇經歷變童年陰影 曾傳與一女星不和

前TVB兒童節目主持蓋世寶（Lulu姐姐），近年淡出螢光幕，但近日卻因網民在Threads上的一則帖文而意外成為話題人物。有網民發文憶述童年時在海洋公園偶遇蓋世寶的不快經歷，稱自己興奮地上前打招呼，卻遭對方玩弄，更轉身與朋友嘲笑自己，直言「我大個諗返起都好嬲」。此帖文猶如打開了潘朵拉的盒子，引來大量網民共鳴，紛紛留言分享類似的「童年陰影」。

蓋世寶被認出卻假扮蓋鳴暉？

日前有網民在Threads分享：「小學嘅時候佢海洋公園見到佢，跟住我好開心咁樣跑上前話『你係咪蓋世寶姐姐呀？』，跟住佢串XX同我講話佢係蓋鳴暉，之後仲同唔知助手定朋友對望喺度笑，跟住我好失落咁樣行返去媽咪身邊講話佢話『佢係蓋鳴暉』，我阿媽勁嬲！我大個諗返起都好嬲！」

蓋世寶被指嘲笑小朋友

另外，有網民稱小時候參加《至Net小人類》錄影，被蓋世寶當眾嘲笑其朋友，形容她「皮笑肉不笑」，他寫道：「蓋世寶帶頭笑我老best皮膚黑問佢係咪非洲嚟，仲連埋其他小朋友、主持同參加者一齊笑，我老best返到屋企即刻喊住打畀我，自此之後我除咗卡通片之外，唔再睇《至Net小人類》任何環節。」亦有人指曾在街上見到蓋世寶「黑面」兼「反白眼」，態度極不友善，令其美好童年回憶蒙上陰影。

在眾多負評中，亦有網民力撐蓋世寶，表示數年前在博物館活動見過她，大讚蓋世寶好nice，對小朋友都好有耐性，猜測她可能已經修心養性。對於突然成為熱門話題，有網民將帖文截圖轉發給蓋世寶本人，網民都關心蓋世寶有否回覆。

蓋世寶被傳與譚玉瑛不和

這次負評浪潮，亦讓蓋世寶的舊聞再次被提起。蓋世寶於1996年加入TVB，主持過《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》等多代兒童節目，是陪伴不少80、90後成長。然而，在兒童組服務逾20年，她於2019年宣布離巢。此外，她與兒童節目「大師姐」譚玉瑛傳不和的說法亦流傳多年。有網民在此次討論中重提，在譚玉瑛主持兒童節目的最後一集，蓋世寶表現刻薄，令兩人不和的傳聞更添神秘色彩。

蓋世寶曾與鄧健泓拍拖

蓋世寶2019年離開TVB後，曾在不同電視台亮相，作多方面嘗試，但演藝事業未見太大起色。至於感情生活方面，現年47歲的她，早年曾認愛鄧健泓、《十兄弟》中的「順風耳」林遠迎（現名林景弘）等，近年她受訪透露單身多年，更一度被封為「盛女」。