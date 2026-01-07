譚玉瑛膝蓋碎裂後再度動刀 貼手術後相傷口異常腫脹 一跤跌出人生感悟：唔夠愛自己

TVB前元老級兒童節目主持譚玉瑛去年2月發生意外而傷腳，當日為趕返電台做節目跑樓梯，結果不惜跌倒，不過譚玉瑛未有理會，拖住受傷的腳強忍痛楚繼續工作，回家後發現到腳部腫得厲害要去求診，經檢查後膝蓋的骨頭碎裂，需要即時做手術，但譚玉瑛當時因在兩天後有話劇演出，最終以打石膏固定位置，等她完成工作後再做手術。

譚玉瑛再入院膝蓋異常腫脹

譚玉瑛手術後停工多月，出入需要用拐杖支撐身體，日前譚玉瑛再貼上入院的相片，片中看到譚玉瑛的膝蓋異常腫脹，但原來情況趨向好轉：「拆線後，包紮得好似大件事，其實係步向完全康復咁解。」

譚玉瑛入院再做手術

譚玉瑛曾表示受傷後左腳膝蓋骨碎裂成數塊，醫生診斷必須動手術譚玉瑛透露：「醫生係用線幫我抓埋一齊，將嗰啲碎骨連埋，等佢慢慢自己癒合。」今次入院再做手術，是將膝蓋內的線取出，譚玉瑛又曾表示：「我還以為自己可以跑樓梯，結果換來動彈不得，實在，哈哈！往後的日子應該會更懂照顧自己喔。」這個「動彈不得」的日子，幸好得到四兄弟姊妹每日輪流照顧，晚晚送飯到醫院，而且又有不少朋友去探望，譚玉瑛今次是一個大教訓，體會到過往不夠愛惜自己，不能再魯莽行動，明知是弱項便不要挑戰，要循序漸進量力而為。譚玉瑛想往後的日子，如何變得強壯一點，因為自己有事，會令家人擔心是不可取，應要盡量避免。

譚玉瑛覺得做人唔係咁開心

人稱「譚玉瑛姐姐」的譚玉瑛當年主持TVB兒童節目《閃電傳真機》、《430穿梭機》深入民心，多年來甚少提及私生活，只知她是「娛樂圈小富婆」，很懂得享受人生，閒時喜歡飲紅酒，她曾說：「年輕時已明白工作很重要，但不是人生的全部，所以鍾意煮東西、食東西、㗳番兩杯，我鍾意慢慢地過生活。」感情方面，譚玉瑛與初戀男友周震聲（Stephen）相戀接近40年，但兩人未有結婚，譚玉瑛稱自己是不會結婚、不生小孩的不婚不育主義者：「我身邊好多人離婚，兩個人喺埋一齊好開心，如果分開嘅時間，仲要搞咁多手續，呢件事實在太悲劇。」譚玉瑛還說：「好多人結婚都係想有下一代，我自己反而覺得做人唔係咁開心啫，唔好搞咁多人出嚟，我成日都話想提升自己，努力啲做人，因為做人實在係唔開心，所以必須努力先可以過好日子，唔好戇吓戇吓咁過。」

