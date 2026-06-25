郭可盈16歲女兒畢業舞會飄仙氣  穿露肩晚裝顏值不輸母親  林天若攞獎學金封美少女學霸

前TVB花旦郭可盈與林文龍的16歲女兒林天若（Tania），向來是品學兼優、動靜皆宜的「學霸星二代」。近日，這位備受矚目的少女參加學校的畢業舞會（Junior Prom），其精心打扮的成熟造型令人眼前一亮，完美遺傳了母親的美貌，仙氣與星味兼備。

郭可盈女兒展初熟性感

從林天若分享的舞會照片可見，昔日的小女孩已經長大，蛻變成一位亭亭玉立的美少女。當晚，她化上精緻淡雅的妝容，一頭長髮披肩，穿上一襲紫色露肩晚禮服，裙擺採用層疊紗質設計，顯得夢幻而飄逸。這身打扮不僅讓她仙氣滿溢，更小露香肩，展現出健康的性感美態，配上閃爍的項鍊和手袋，舉手投足間盡顯自信與優雅，氣質完全不輸女星。

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郭可盈驕傲留言：Beautiful Lady

女兒的蛻變，身為母親的郭可盈自然感到無比驕傲。她在林天若的IG帖子下留言，字裡行間充滿愛意：「平時見慣的學生們搖身變成Beautiful ladies，出席Junior Prom，好靚呀！Enjoy ！」 星媽一句「Beautiful lady」和「好靚」，道盡了對女兒的讚賞與自豪。

林天若十項全能美少女學霸

郭可盈自從誕下女兒後，便毅然淡出幕前，專心相夫教女。為了發掘女兒的潛能，郭可盈讓她自幼接觸多元化的課外活動，包括花式溜冰、唱歌、跳舞、畫畫及彈琴等，林天若3歲時已考獲初級鋼琴證書，可謂多才多藝。在學業上，林天若同樣表現出眾，現正就讀於名校保良局蔡繼有學校，更曾憑優異成績獲得校內學術獎學金，是名副其實的「美少女學霸」。如今，林天若不僅學業有成，顏值與氣質更是出類拔萃，堪稱「人生勝利組」，實在羨煞旁人。]

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