郭可盈女兒16歲生日派對極盡奢華 紅色閃片晚裝驚艷全場禮物超豪氣

更新時間：19:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-15 HKT

郭可盈與林文龍2004年結婚，六年後女兒林天若（Tania）出世，昨日（14日）郭可盈與囡囡林天若分別在社交平台分享慶祝相，見到郭可盈與老公林文龍為女兒悉心準備16歲生日派對，用上紅色鮮花、氣球等將餐廳布置成打卡位，眾人品種精緻的「港女」下午茶，並邀請十多位估計是林天若的同學出席。

郭可盈女兒露香肩

林天若在IG分享多張照片，見到她留言：「16 candles」。林天若穿上紅色閃片晚裝露出香肩，打扮偏向「小大人」成熟風格，生日蛋糕以豹紋設計，繫上紅色蝴蝶結，插上「16」的閃石數字蠟燭，而玫瑰花束更見到有閃爆鑽戒，估計是父母準備的禮物。

相關閱讀：「最美星二代」做網紅試水溫？拍Vlog片獲群星拱照超強陣容 清麗脫俗星味直逼前TVB花旦媽

郭可盈在IG連出兩個帖文，同樣晒出大量照片，一家三口的合照見到好溫馨。郭可盈分享準備的影片留言：「懂得感恩的女孩最有福！難忘的Sweet 16」。另一帖文，郭可盈感慨女兒大得太快：「Happy Sweet 16 Our Darling Girl！時日如飛，由當天6個月大的Baby girl，到6歲的小女孩，搖身一變成為今天16歲的美少女了！我們的生命因你的到來更精彩、更動聽！」

郭可盈讚女兒孝順

郭可盈又感恩女兒聰穎樂天又孝順：「感謝上天給予妳樂天、聰穎、懂事的品性，受教、孝順更是妳令父母保持年輕不老的良方妙藥哈哈。Thank you dearest！願妳繼續帶着善良的心、自信和天賦，努力勇敢地追逐夢想，做最快樂真實的自己！祝福妳健康平安、每天充滿喜樂、遇到的人和事皆美好！爸媽永遠愛妳愛妳愛妳 #永恆溫暖的愛」。而林天若也在帖文下感謝媽媽郭可盈：「Thank you so much mama  I love you and dad so so so so so so so so so so so muchhhhhhh」。

相關閱讀：郭可盈女兒林天若15歲擁超模身形  著熱褲加露背海邊擺甫士  長髮飄逸顏值直迫任達華女兒任晴佳

