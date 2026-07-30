香港小姐2026丨4號譚雅文Tiffany紐約大學碩士畢業 高中玩啦啦隊煉成火辣Body 擁高䠷身材

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》決賽已定於8月30日隆重舉行，本屆大會以「敢 · 至完美」為主題，一眾佳麗正積極備戰。成功晉級決賽的12位候選佳麗包括：1號袁絲珩Bernice、2號李澤欣Scarlett、3號李澄晴Chorie、4號譚雅文Tiffany、5號魏欣Etherine、6號盧蔚晴Jasmine、7號楊媛媛Vera、8號鄧匡閔Ada、9號周芳姿Gracia、10號陳梓穎Cecilia、11號顏懿菲Agnes，以及12號湯家琳Caris。當中4號譚雅文（Tiffany）亦積極備戰，將於決賽舞台上跟其他佳麗爭妍鬥麗，角逐象徵至高榮譽的港姐后冠。

香港小姐2026丨4號譚雅文擁有紐約大學碩士學位

現年25歲、報稱廣東人的4號譚雅文（Tiffany）憑藉173厘米的高䠷身形與逆天長腿，在首輪面試時已成功搶鏡。美貌與智慧並重的她，不僅擁有紐約大學碩士的高學歷，更維持著49.2公斤的極佳體態。熱愛在社交平台分享生活點滴的譚雅文，對自己的標緻身材充滿自信，經常以性感吊帶小背心及火辣比堅尼示人。她更曾大方晒出驚人的健康美超強腹肌自拍照，並率性留言直呼「這輩子長這麼爽真的值了」，其健康、陽光且帶點傲氣的獨特個性，瞬間吸粉無數。

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香港小姐2026丨4號譚雅文美國讀高中時是啦啦隊成員

翻查譚雅文的IG與小紅書，不難發現她是一位動靜皆宜的活躍女生，除了高雅的學霸形象，她亦熱衷於挑戰極限運動。原來譚雅文在美國讀高中時，曾是學校啦啦隊的活躍成員，長期運動培養出她令人羨慕的健美Body。而在參選過程中，她更笑言最難忘的經歷，就是被導演組在外景場地「追住跑」，更神秘地表示要等節目出街，大家才會知道箇中原因，盡顯其活潑鬼馬的一面。

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香港小姐2026丨4號譚雅文自我管理一絲不苟

除了性格開朗，譚雅文對自我管理亦一絲不苟。她曾在影片中大方分享獨門的「急救身體皮膚」秘訣，表示會在沐浴後，依次使用身體油和身體乳液，最後再輕拍一層爽身粉，並穿上桑蠶絲的長袖睡衣，確保翌日皮膚「滑捋捋」。這位集學霸名銜、傲人腹肌與百變魅力於一身的優質麗人，無論是面對鏡頭的表達力，還是私下的自律與趣味性，都讓她成為今屆《2026香港小姐競選》決賽中受矚目的佳麗之一。

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