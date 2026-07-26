香港小姐2026丨黑馬佳麗12號湯家琳城大校花底細曝光 172cm長腿搶鏡 無懼泳裝露疤痕

TVB選美盛事《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日舉行，大會主題為「敢 · 至完美」。12位候選佳麗正積極備戰，名單包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）以及12號湯家琳（Caris）。其中27歲的12號佳麗湯家琳被網民視為黑馬，她身高172cm、體重52.2kg，憑修長美腿備受關注。她畢業於香港城市大學工商管理系，現職會計師，熱愛書法、畫畫、游泳與網球，期望透過參選鼓勵女性勇敢追夢。

香港小姐2026丨12號湯家琳跳舞似「機械人」

雖然湯家琳具備高學歷與亮眼外型，但跳舞卻是其弱項。早前在官方宣傳片中大跳「手勢舞」時，因動作生硬被網民戲稱為「機械人」。面對外界調侃，她展現出開朗性格，大方自嘲不介意獻醜，更幽默地自封為今屆港姐的「搞笑擔當」。她坦言視師姐麥美恩為學習榜樣，期望以真性情及轉數快贏得觀眾喜愛，而非單純塑造完美的女神形象。

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香港小姐2026丨12號湯家琳腰間有疤

在湖南外景拍攝的泳裝環節中，湯家琳展現健康曲線美，但腰間被發現有明顯紅印。她親自解釋這是年初感染成人水痘後留下的疤痕，目前正積極接受藥物及激光治療。面對外觀上的瑕疵，她坦言已克服短暫的容貌焦慮，接受不完美的自己。她強調香港小姐評選著重整體表現，承諾在接下來的訓練中加倍努力，力求在問答環節及臨場發揮上取得滿分。

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香港小姐2026丨12號湯家琳獲封「收納達人」

本屆港姐競選增設幕後真人騷環節，節目組聯同師姐馮盈盈對佳麗房間進行突擊搜查。曾透露自己屬於隨性「P」型人格的湯家琳，在行李箱開箱環節中展現出極大反差。其行李箱內的衣物、護膚品及飾物均以不同尺寸的獨立包裝袋整齊分類，意外獲封「收納達人」。這種台上高貴、台下心思細密的特質，展現了她的真實個性與生活氣息，成功為節目帶來話題及討論度。

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