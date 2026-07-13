香港小姐2026丨12位佳麗性感泳裝大檢閱 大熱2號李澤欣甩走小肚腩 5號魏欣傲人上圍超吸睛

《2026香港小姐競選》昨日（12日）啟動外景拍攝，12位佳麗到廣州從化國際賽車場拍攝外景，一眾佳麗繼極具型格的賽車服示人後，今日出發去到「嶺南第一溫泉」之稱的廣東溫泉賓館，換上泳裝展示優美身段！

佳麗們的身形明顯有所改善

經過連日來的集訓和操練，佳麗們的身形明顯有所改善，不單止體態纖瘦勻稱、高䠷迷人，更有多位佳麗大方狂騷苦練多時的超強腹肌與性感「馬甲線」，緊緻的肌肉線條配上纖細小蠻腰與逆天修長美腿，務求以最完美的體態迎戰。

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12位佳麗身面對鏡頭落落大方

12位佳麗身穿泳裝面對鏡頭，表現得落落大方，充滿自信，展現出最佳的儀態。她們面帶溫婉的笑容，眼神明亮，精神面貌極佳，顯得活力充沛，從多位佳麗身上可以看到明顯的腹肌或馬甲線，顯示她們經過嚴格的體能訓練，肌肉線條緊實，充滿力量感，佳麗們普遍擁有纖細的腰部和修長的美腿，整體比例良好。 其中5號魏欣Etherine和8號鄧匡閔 Ada上圍最吸睛，4號譚雅文Tiffany的馬甲線明顯，大熱佳麗2號李澤欣的「小肚腩」改善了不少，腰間仍有進步空間。8號鄧匡閔Ada在湖南外景現小肚腩，半個月時間即成功修身，面尖尖兼有腰身，身型均稱。

8號鄧匡閔Ada開心表示成功修身

8號鄧匡閔Ada開心表示成功修身，又指在湖南後痛定思痛，已全戒調味料及食白烚食物，用餐時間外都不進食，笑言犧牲很值得，是目前人生最瘦階段，「一星期減了3kg，相信比賽會再瘦些，不過佳麗很多魔鬼，Scarlett會請我食高蛋白零食。」2號李澤欣Scarlett自諗難忍口，晚宴會幫其他佳麗食，對於戒口自認較放鬆，認為最重要是減肥同時令自己舒服，有自信便最靚，坦言若非選美，現在身材已很適合不會刻意減，但見到Ada的進步，也請她介紹了健身教練。問可覺得修身成果畀到壓力其他佳麗？Ada笑言是有口碑，可以令大家都有動力進步，2號李澤欣Scarlett指Ada很努力，抵她成功變瘦變靚，Ada指體態上仍有改善空間如「寒背」，肚腩亦未完全消失，有信心決賽更進一步。

4號譚雅文Tiffany仍努力增肌

而4號譚雅文Tiffany與6號盧蔚晴Jasmine仍保持健康體態，腹肌明顯，二人指拍攝行程緊密，但保持身材不算困難，認為健美身材屬於她們的特點。4號譚雅文Tiffany指自己仍努力增肌，希望有更多肌肉但很困難，會積極邊食邊操練，自己被巡房時發現有大量零食，自認難戒口，不必太苛刻自己。盧蔚晴Jasmine也自認是零食怪，但會積極做運動保持身形，若太忙會在房間做皮拉提斯和卷腹動作維持身形。問4號譚雅文Tiffany派零食給其他佳麗一起增肥？盧蔚晴Jasmine笑言會主動食零食。至於黃色泳裝比黑色難Carry？4號譚雅文Tiffany指顏色上是挑戰，會顯黑但自己不追求白析肌膚，展現自信和健康便可以。談到師姐麥美恩指佳麗太被動，二人認相處得很融洽，笑言可以扮仇人。

5號魏欣與11號顏懿菲屬身材纖瘦

5號魏欣Etherine與11號顏懿菲Agnes以黑色泳裝示人，同樣屬身材纖瘦組別，更高䠷的11號顏懿菲Agnes更瘦到臉有點凹陷。談到再次以泳裝示人，5號魏欣Etherine指現在會更自信，面對鏡頭更自然，坦言穿其他服裝在泳裝上鏡，是不同的狀態。至於11號顏懿菲Agnes可覺得自己太瘦？她坦言：「一向都好瘦，所以參賽後媽咪都擔心我，好怕我再瘦多些，提醒我不要再瘦了！（臉都瘦了？）我和麥美恩師姐一樣，本身都有酒窩。」她更坦言想增加上半身肌肉。至於5號魏欣Etherine則上圍較豐滿，她覺得身材是自己的特色，但對於身形方面，希望腹肌更明顯，肩膀和手臂可以更有肌肉。

9號周芳姿Gracia繼續挑戰跳舞

至於9號周芳姿Gracia與12號湯家琳Caris受訪，有水痘印的12號湯家琳Caris表示已改善不少，Gracia身形不瘦反增，她指湖南外景太辛苦，回港每晚都食宵夜，體重增加了3公斤，問放棄比賽？她指因不夠休息而想食，笑言從化也辛苦，不過沒食宵夜。問其他佳麗有請食零食？她即指3號李澄晴Chorie最喜歡零食又會跟大家分享。早前12位佳麗拍手勢舞短片拉票，二人同被網民指似機械人，12號湯家琳Caris指自己是Free style，不介意讓大家帶來歡笑，不過決賽才藝表演就表明不會跳舞，會表演自己擅長的項目。9號周芳姿Gracia則表明會繼續挑戰跳舞，自小學民族舞的她會以此挑戰才藝項目，廣東話也會繼續進步。

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