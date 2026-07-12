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香港小姐2026丨12位港姐賽車場考驗耐熱力 10號陳梓穎對陽光敏感 8號鄧匡閔暴瘦一圈越戰越勇

影視圈
更新時間：16:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-12 HKT

《2026香港小姐競選》12位佳麗到廣州從化國際賽車場拍攝外景，佳麗在烈日下穿著賽車服示人，工作人員撐傘為佳麗擋太陽，但都被曬成「矇豬眼」。(8)鄧匡閔（Ada）相比上次拍攝，身型清減了不少，而(10)陳梓穎（Cecilia）則不斷眨眼，疑因太陽猛烈感不適。

陳梓穎鄧匡閔首次穿賽車服

鄧匡閔與陳梓穎受訪時，她們都是首次穿賽車服示人，談到不斷眨眼，陳梓穎表示對陽光敏感，自認是「貓頭鷹」。問到是否有車牌？陳梓穎表示17歲已考獲車牌，之前也有玩過卡丁車，笑言開車也不快，至今沒出過事故，會遵守交通規則。

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鄧匡閔陳梓穎擔心中暑

而鄧匡閔表示沒有車牌，也有考慮考車方便出入。問是否有心水的車款？鄧匡閔笑言考到再考慮。談到在酷熱天氣下拍攝，可擔心中暑？鄧匡閔與陳梓穎都表示會多飲水，不怕水腫影響上鏡，工作人員也很照顧她們。

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陳梓穎休息得好冇鼻鼾

問到今次行程辛苦嗎？陳梓穎指不辛苦，因仍是第1日，上次在湖南拍攝長達7日：「第7日時就很不捨得，因為難得和11位靚女一齊食飯、拍攝。」陳梓穎透露當時與(4)譚雅文做室友，笑言大家都沒鼻鼾，休息得很好。至於上次拍攝期間出現皮膚過敏，陳梓穎表示事後已康復，自己食過敏藥調整身體，相信是體力不足所致。

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