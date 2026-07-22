香港小姐2026丨7號楊媛媛背景起底 視麥明詩為榜樣 清華中大雙學歷超班 172cm身高超搶鏡

備受矚目的《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日舉行，本屆大會主題為「敢 · 至完美」。12位入圍候選佳麗早前已完成髮型改造，並乘搭高鐵前往湖南進行首個外景拍攝及集訓，積極備戰。本屆決賽入圍名單包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）以及12號湯家琳（Caris）。

7號楊媛媛自信擁「跨文化」優勢

在眾多佳麗中，現年26歲的7號楊媛媛憑藉高學歷成為今屆焦點。她身高172厘米，三圍為34、25、36，職業是銀行從業員及產品經理。楊媛媛畢業於清華大學經濟學專業，隨後取得香港中文大學管理學碩士學位。她對選美充滿信心，並指出自身最大優勢在於跨文化背景。她在內地完成大學課程後，於香港從事四年金融及產品經理工作，熟悉中港兩地文化，累積了豐富的商業管理經驗與成熟氣質。

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7號楊媛媛備戰地獄式特訓

為迎戰8月底的決賽，楊媛媛正接受密集式的地獄特訓。她透露每日需進行長達3小時的Catwalk訓練，因長時間穿著12厘米高跟鞋練習而導致雙腳嚴重磨損。緊密的行程令她每晚練習至接近凌晨，睡眠時間縮減至4至5小時。此外，因早前接受高能量美容療程配合不定時的作息，令她面部出現發炎及生暗粒的情況，目前需頻密敷面膜作急救，務求在決賽當晚恢復最佳狀態。

7號楊媛媛冀成有影響力女性

談及個人志向，楊媛媛期望未來能成為跨界企業家，將商業與文化事業結合，成為具備正向社會影響力的女性。她坦言十分欣賞2015年港姐冠軍麥明詩，並視對方為學習榜樣。她特別讚賞麥明詩除了擁有出眾學歷，在卸下港姐光環後亦能成功實現跨界別發展，於不同工作範疇取得卓越成就，是她努力邁進的目標。

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