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中年好聲音4｜周志康屢傳將出局無阻人氣 曾參加《超級巨聲》 專一形象贏孖生兄周志文

影視圈
更新時間：22:17 2026-08-04 HKT
發佈時間：22:17 2026-08-04 HKT

TVB節目《中年好聲音4》總決賽將於8月23日假啟德體藝館舉行，由車婉婉擔任主持，並由肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐、海兒及谷婭溦出任評審。現時10強名單包括：周志康、鄭仲豪、鄭家聲、陳旭培、吳亦偉、尹景順、蔡宓婕、許美琪、尤淑情及許雲妮。總決賽將誕生7強名單並從中選出冠軍，一直被視為大熱的「企鵝人」周志康近日屢傳將與陳旭培、鄭仲豪一同遭淘汰，大批網民揚言若7強沒有周志康將拒看節目，可見其超高人氣。

周志康初登場以「企鵝人」面具出戰

周志康初登場時以「企鵝人」面具出戰，成功奪得「5燈」滿分成績，脫下面具後持續以純粹歌聲證明實力。他曾演唱〈身體健康〉剖白從小體弱多病、曾由年幼大女端水照顧的內疚感，決心成為家人後盾，令台下妻女感動落淚；其後以〈祝君好〉出戰時，更運用前輩指導的演員觸覺，完美表達出歌曲中失戀的感覺與愛情觀，周志康表示：「呢套劇集（《十月初五的月光》）係好觸動到我，佢表達嘅一個愛情觀，失戀嘅感覺，其實同我自己都幾相似。」獲得評審與觀眾肯定。

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周志康曾與孖生哥哥周志文參加《超級巨聲》

36歲的周志康早於2009年與雙胞胎哥哥「大孖」周志文參加TVB歌唱節目第一屆《超級巨聲》踏入演藝圈。入行多年來，周志康作多元化發展，不僅推出多首合唱及劇集歌曲，更涉足影視及主持工作。他曾參演《居家兵團》、《潛行狙擊》及《法證先鋒III》等多套熱門劇集，成功轉型成為演員，但從未放棄做歌手的夢想。這次參加《中年好聲音4》使周志康大受觀眾歡迎，更獲TVB重用，安排他主演最新處境劇《愛．回家之三代同糖》，可見即使未必入到三甲，仍有望令人氣再上層樓。

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周志康老婆是前ViuTV主持盧芷茵

與胞兄周志文的「多情」形象不同，周志康是圈中出名的顧家好男人及「愛妻號」。他於2014年與前ViuTV主持盧芷茵（Emily）「雙喜臨門」結婚，先後誕下大女周曉祺（Emma）及細女周芊妤（Elva），經常在社交平台大晒一家四口溫馨合照。周志康婚後將人工全數交由老婆掌管，每日讚賞太太以給予十足安全感，並常在女兒面前親吻愛妻，立志成為「家中愛的泉源」。

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