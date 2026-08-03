中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾

《中年好聲音4》最新一集「突破之夜」中，36歲的周志康（Daniel）迎來事業高光時刻，一直表現穩定的他，是次大膽挑戰自我，以一身黑超皮褸造型Chok爆登場，配上苦練多時的舞步和結實肌肉，演繹天后鄭秀文的經典快歌〈獨家試唱〉，成功燃爆舞台，最終憑93分高分首度奪得MVP，讓他激動得當場流下男兒淚。

周志康得高層樂易玲燦笑支持

周志康的破格演出，不但令全場觀眾High爆，更贏得評判們一致讚賞。張佳添大讚他「型到爆」，兼具實力與顏值，堪稱「實偶派」（實力偶像派）；李思捷則對他與Mic Stand的互動留下深刻印象，形容如鋼管舞般揮灑自如。值得留意的是，TVB高層樂易玲今集亦是座上客，當宣布周志康勇奪MVP時，鏡頭捕捉到樂小姐笑容燦爛，更興奮得拍爛手掌，狀似特意到場為他打氣，引發外界揣測周志康獲高層賞識。

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周志康獲網民力挺入決賽

節目播出後，網上討論區及社交媒體隨即被洗版，大批網民湧入留言，狂讚周志康的演出是「完美突破」、「絕對值得殺入總決賽」，認為若他最終被淘汰，實在是「沒天理」。

周志康發文感謝「銀老師」

然而，與網絡上的人氣沸騰形成強烈對比的，是早前流傳的「七強名單」中，周志康並不在列。更讓粉絲憂心的是，近日周志康在社交平台上載與「銀老師」高少華的合照，並發表長文感謝對方在比賽期間的指導與支持，字裡行間充滿離愁別緒，寫道：「呢段路有你陪住，我好感恩。之後嘅日子，我會記住你教嘅一切，用心唱好每一句。」這番感言被不少網民解讀為「離場感受」，擔心他已遭受淘汰，提前向恩師致謝。

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