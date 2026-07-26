張致恒疑欠交電費被截電 雯雯大呻家中小孩除衫消暑 指責老公：呢條就係你想行嘅路？

藝人張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）的婚姻與家事，頻頻成為公眾焦點。近年張致恒一家長期面對沉重的財政壓力，雖然近期他已積極轉型，投身搬運工作及中港兩地登台表演，努力賺錢養家，但家庭經濟狀況似乎仍未見顯著改善，生活依然拮据。雯雯於前日（24日）凌晨，突然在社交平台連環發文，自爆家中電力供應被截斷，更充滿怨氣地表示孩子們因此熱得要脫掉所有衣服，再次引起網民熱議。

雯雯控訴老公張致恒疑欠交電費被截電

事發於前日凌晨，雯雯在其IG帳號「ugly_mama」中，以黑底白字的方式，一連發布了數則限時動態，字裡行間，她的不滿與怒氣顯而易見。她先是寫道：「全部開始放假，終於cut電」。隨後雯雯將矛頭直指老公張致恒，怒氣沖沖地質問：「日日話唔會，唔通中電會畀面你？」網民估計是張致恒疑似欠交電費導致被截電，雯雯更心痛孩子們要跟著受苦：「呢條就係你想行嘅路？個個細路熱到除晒衫」。儘管雯雯在短時間內便將相關帖文悉數刪除，但早已被網民截圖並在網上瘋傳。

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張致恒拍片為傭工爭取權益

就在雯雯為斷電一事大動肝火的同時，另一邊廂的張致恒卻似乎未受影響，仍在個人社交平台上，落力為一間僱傭公司進行宣傳。從他發布的影片可見，張致恒穿上印有公司標誌的T恤，與幾位外籍傭工姐姐一起跳舞，表情誇張，動作滑稽。他更親身上陣，以Rap的形式大吐苦水，歌詞內容與其現實生活不謀而合：「最低工資又話要加，睇住我荷包都有啲怕，唔係孤寒又唔係唔顧家，樣樣嘢都貴，捱到我有啲化。」影片中，他也分享了聘請工人的心得，坦言要為家中四個小朋友找到合適的幫手極具挑戰性，更強調僱主必須調整心態，給予工人足夠的休息和尊重，盡顯其充滿同理心的一面，但網民只是紛紛勸他快點補交電費，避免家中小孩飽受酷熱之苦。

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