張致恒被老婆怒轟借自閉兒子賣慘博同情 雯雯火滾割席：唔會同小朋友陪你癲

41歲的張致恒（Steven）自與區燕雯（雯雯）結婚後，連誕4個兒子，又頻頻傳出經濟拮据及婚姻危機，鬧出不少風波，雯雯更屢次在社交平台呻窮，又會斥責老公張致恒。張致恒近一年來疑為洗底，積極展現發奮圖強的一面，又大賣「好爸爸」辛酸人設，結果辣㷫雯雯，遭老婆發文怒轟虛偽，引起網民關注。

雯雯稱同張致恒唔同世界

張致恒「廢男」形象深入民心，卻在轉行做搬運工人後，自力更生令外界印象有所改變，張致恒更勤力健身操弗，復出到內地登台。不過雯雯對張致恒又有怒言，昨日（5日）突然在IG限時動態以黑底白字發文，毫不留情指責張致恒扮「好爸爸」，利用兒子的私隱來博取大眾同情：「不要在世人面前再裝，沒意義的」。

雯雯在帖文中，似乎再次對老公張致恒死心，直言雙方已經是「唔同世界、唔同前路、唔同觀點嘅人」。雯雯對張致恒極度不滿：「你嘅選擇我祝福你，但我唔會同小朋友陪你癲！」似有意與張致恒劃清界線。

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張致恒因中國傳統思想密密生仔

張致恒激嬲老婆雯雯的原因，在於張致恒早前接受內地平台訪問時，大談養家糊口的生活，指自己現時作息極度規律，每日清晨出門從事勞動工作，直至傍晚才收工。張致恒又解釋密密生仔，以中國傳統思想作藉口，認為家庭熱鬧是好事，日後遇到困難，也有更多人互相扶持。

張致恒二仔自閉兼過度活躍症

在訪問中，張致恒提到5歲的二仔患有自閉症及過度活躍症，由於二仔至今仍未懂說話及表達自己，情緒控制極為困難。張致恒大呻帶囝囝外出時會受到途人白眼，更舉例有一次帶兒子返學，為安撫其情緒而讓囝囝咬奶嘴：「有個婆婆同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食。」張致恒不忘感謝雯雯的付出，並形容現時生活雖然壓力沉重，卻十分充實。

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