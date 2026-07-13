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張致恒、雯雯合體逛街被捕獲 一個細節曝露真實夫妻關係 曾鬧老公利用自閉兒裝好爸爸

影視圈
更新時間：21:00 2026-07-13 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-13 HKT

41歲的張致恒與老婆區燕雯（雯雯）婚後育有4名兒子，但婚姻生活卻屢屢亮起紅燈。雯雯多次在社交平台公開數落丈夫，大呻經濟拮据，而張致恒則力圖洗刷「廢男」形象，轉行做地盤、北上登台，努力塑造「好爸爸」人設。然而日前有網民捕獲他們帶同其中一名兒子在逛街，一家人其樂融融，網民紛紛質疑二人早前的爭執只是「耍花槍」及刷存在感。

張致恒與老婆逛街主動拖仔

從網民拍下的照片可見，當時張致恒一身休閒打扮，頭戴黑色Cap帽，身穿黑色T恤，孭著一個大背囊，身旁是白色T恤和淺色短裙的老婆雯雯，二人帶著其中一個兒子在商場內閒逛。雖然兩人之間隔著一個身位，但步伐一致，期間有講有笑，氣氛看似相當融洽。走到人多的地方時，張致恒更主動拖實兒子的手，盡顯父愛，畫面溫馨。這與他們在社交平台上那種「水火不容」的形象大相徑庭，讓不少網民感到意外，戲稱他們是「離婚界KOL」，時而和好，時而決裂，不時有出位言行吸引網民關注。

相關閱讀：張致恒被老婆怒轟借自閉兒子賣慘博同情 雯雯火滾割席：唔會同小朋友陪你癲

雯雯早前鬧老公張致恒

就在這次溫馨出行前不久，雯雯才剛在網上對張致恒掀起一場猛烈抨擊。事緣張致恒早前接受內地平台訪問，大談自己為養家餬口，每日清晨便出門從事勞動工作，生活艱辛但充實。他更剖白與5歲、患有自閉症及過度活躍症的二仔相處的點滴，訴說帶兒子外出時遭受旁人白眼的辛酸，並感謝太太雯雯的無私付出，言談間盡是「好爸爸」的辛酸。這番言論卻徹底點燃了雯雯的怒火，她隨即在社交平台以黑底白字發文，毫不留情地怒轟：「不要在世人面前再裝，沒意義的。」

張致恒「好爸爸」人設受到影響

雯雯在帖文中似乎對老公張致恒已徹底失望，直言兩人已是「唔同世界、唔同前路、唔同觀點嘅人」，既然如此「就係要走向不同方向」。她更向張致恒劃清界線，寫道：「你嘅選擇我祝福你，但我唔會同小朋友陪你癲！」字裏行間充滿決絕。網民表示雯雯的大爆發，讓張致恒辛苦建立浪子回頭的人設，再次面臨崩塌危機。

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