張致恒5歲仔未識說話、要咬奶嘴返學 淚訴照顧自閉兒辛酸：好驚自己死後佢點算？

41歲的張致恒（Steven），近年因個人形象及財務問題，一度成為網民口中的「負評王」。然而為了家庭，他轉行成為一名搬運工人，自力更生，逐漸獲得網民支持。近日他接受訪問，透露現時仍未還清債務，但由於一家開支甚大，希望債主高抬貴手，讓他可以慢慢還。對比起財務問題，他最擔心的是患有自閉症及過度活躍症的二仔，他坦言二仔現已將近5歲，卻仍無法開口說話，情緒一來便難以控制，需要依賴奶嘴才能獲得片刻安寧，這讓他承受著外人難以想像的壓力。

張致恒帶自閉仔搭巴士受盡歧視

張致恒在訪問中透露，二仔的情緒極難捉摸，只要沒有咬著奶嘴，便會「發爛渣」，甚至出現掟東西或攻擊他人的行為。張致恒帶著二仔出門，不僅要時刻保持警惕，更要面對旁人投來的奇異眼光。他分享了一次痛苦的經歷：「今朝早我帶佢返學，佢咬住個奶嘴，有個婆婆同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一聲，都唔知點樣做人阿爸嘅，咁大個仲畀奶嘴佢食。」這句不理解的批評，讓他內心非常憤怒，卻又無可奈何，他坦言別人的眼光最是難受。

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張致恒孭兒子企住瞓壓力爆煲

張致恒指二仔自幼腸胃極差，夜夜哭鬧不休，必須要他以站立的姿勢，背著才能入睡。他形容自己當時是「企喺度瞓」，有時累極了也只能坐在沙發上，讓兒子趴在胸口睡覺。由於兒子無法正常排便，他還要徹夜為其按摩腹部，直到順利排便為止。如今隨著兒子年紀漸長，力氣也越來越大，妻子雯雯及家中的工人，在體力上已漸感難以應付，這一切都讓張致恒感到心力交瘁，也加深了他對未來的憂慮。

張致恒願照顧兒子一世怕自己先死

張致恒直言好擔心二仔：「我點樣先可以負返做父親呢個責任去照顧佢呢，因為照顧佢唔係話OK啦，等佢大個咗我可以唔照顧，而係到我死之前我都一定要將我嘅責任擺晒喺佢身上。」，他語帶沉重地說：「我好驚自己死咗之後，佢係照顧唔到自己，又或者啲阿哥、細佬照顧唔到佢咁點樣呢？」張致恒道出了自己內心的擔憂無助，獲得不少網民支持，還提議他送二仔去特殊學校，減輕父母的照顧壓力。

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