張致恒翻身成功復出開演唱會？由欠債渣男變貼地男 做搬運工養家形象好轉

41歲的前男子組合Boy'z成員張致恒，因連環被爆桃色及欠債新聞，最終淡出娛樂圈。近年他與老婆區燕雯（雯雯）四年抱四，並頻繁在網上公開求助，形象一度跌至谷底。然而，在經歷了轉行做搬運工，努力賺錢養家的低潮後，張致恒似乎正為重返幕前積極部署，其內地經理人日前發布短片，正式預告張致恒將「復出」，首戰更可能挑戰舉辦個人演唱會，決心洗底重新出發。

張致恒經理人代宣布復出

該段由其經理人「友明哥」發布的短片，記錄了張致恒的工作花絮。片中張致恒身穿黑色T恤，頭戴Cap帽，身形明顯比之前清減不少，手臂線條結實，一掃過往的頹廢形象，可見為了復出下過一番苦功。其經理人配文寫道：「不翻舊帳，不惡意嘲諷。人生沒有完美，知錯就改、腳踏實地謀生養家，已然是成年人最難得的擔當。」影片中更直接打出「擁有此刻，個唱你來嗎」及「張致恒 復出」等字眼，強烈暗示他將以個人演唱會作為復出的頭炮。

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網民將張致恒跟舊拍檔關智斌比較

張致恒高調復出，網民反應兩極。雖然有人表示支持，但亦有不少網民持觀望態度，留言：「係有心復出先減肥健身啦」、「估計要眾籌先有錢健身」、「日頭搬磚，夜晚綵排」，認為他應先徹底解決自身問題，更有網民將他與舊拍檔關智斌比較，感嘆他已是「中年大叔樣」。

張致恒轉行當搬運工人養家

事實上，張致恒近年已為洗底作出不少努力。除了被目擊大汗淋漓地做搬運工作，早前亦獲歌手馬天佑邀請翻唱新歌。另一方面，堪輿學家七仙羽早前爆料，指多年來曾借出達六位數金額給張致恒應急。對此，張致恒亦公開發聲，感謝七師傅的幫助並誠心致歉，承認暫時「未有本事還到錢」，但強調絕無賴帳之心，並表示：「呢一年裏面，我都好努力去做嘢。」張致恒復出頭炮以舉辦演唱會為目標，網民紛紛表示拭目以待。

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張致恒未放棄重返樂壇？