七仙羽自爆借張致恒六位數仍欠款 老婆雯雯認無力償還不滿反擊：係咪代表我哋冇資格生存？

張致恒（Steven）曾因為一腳踏5船的荒唐情史而賠上事業，其後與老婆區燕雯（雯雯）婚後育有四子，但老婆雯雯經常公開呻窮兼數臭老公嗌離婚，備受財困問題困擾的張致恒更多次欠租兼出po問網民借錢，結果被嘲諷為「離婚界KOL」及「網絡乞丐」。近年張致恒洗心革面，轉職搬運工人，生活難捱但總算有收入。

七仙羽稱張致恒欠下自己六位數字

張致恒曾經得到堪輿學家七仙羽送暖，不單宴請大餐、贈玩具及送多封利是，張致恒曾視七仙羽為恩人，不過七仙羽昨日（15日）出席活動，她表示對方欠下自己六位數字：「通常係好急需先會幫佢，每次問要錢嘅時候，幾千蚊又有，萬幾蚊又有，幾百蚊咩都試過。」

相關閱讀：張致恒成功扭轉負評 獲馬天佑邀請Jam歌一雪前恥 獲網民力讚：開演唱會一定嚟

七師傅張致恒申請綜援諸多藉口

七師傅又稱曾勸喻張致恒申請政府綜援，不過對方諸多藉口：「我都有叫佢申請公屋，佢話要等好耐，如果佢申請到公屋壓力就唔會咁大。我身邊好多人都叫我唔好再幫佢，其實我都覺得好煩，唔知點樣算。」七師傅的回應又再令外界關注張致恒一家的經濟狀況。神隱一段日子的雯雯昨日在IG時動態留言：「1.七師傅係一個善良嘅人，無論有幾多人畀幾多壓力佢，每次我哋有緊急嘅時候，佢係一定即刻救我哋，我哋一家都好幸運有佢仍然支持我哋。佢可以話係唯一一個仍然會救我哋嘅人，大家可以唔相信我地，可以繼續踏我哋，問心又唔係要你幫我哋，有需要傷害一個純粹只係想幫人嘅人咩？2.事實我哋仍然仲爭好多人錢，仍然未有能力逐個還，我哋都好抱歉，但係咪就代表我哋冇資格生存？冇資格繼續照顧好朋友？冇資格開飯？」

雯雯只想努力照顧好小朋友

雯雯亦有提及申請公屋一事：「3. 成日要不段質疑我哋點解申請咗公屋，有咁多小朋友點解都要等？咁不如你哋幫我問下政府，香港有大把人排緊隊，我相信大 家都想知。4. 我唔想再影響自己小朋友，已經努力控制自己情緒，亦冇再出現喺開平台，但我不能關平台，因為我仍然有欠大家錢，不能消失。世界有人相信自己，亦有人不相信自己，好多嘢越解釋、越出聲，大家就會更加多話題，但我哋每一日只係想繼續努力照顧好小朋友，都唔可以嗎？?我哋衰就一早衰咗，小朋友仲咁細，我哋真係可以一句放棄就離開？講真師傅要講大把嘢可以講，亦一早已經講，有必要等到宜家。」

相關閱讀：張致恒月租九千新居內部曝光 家具新淨一布局揭不夠住？妻兒曾入住庇護中心

七師傅指張致恒已經非常努力工作

七師傅其後亦在FB、IG發文解畫：「張致恆丶雯雯，看完新聞好傷心，他們知道七仙羽師傅不是這樣的人，所以主動在IG幫我澄清。我想說，張致恒已經非常努力工作，從早到晚搬運，他不是不工作，只是收入就這樣多。我問：為甚麼不申請綜援？他：不想一輩子不做工，只找政府要，真的想靠自己努力工作。有些人說他肯定又賭又嫖，錢才沒了。我保證，他不賭不嫖，每次見到他，他已經搬運好辛苦了，哪有精力去嫖？哪有錢去嫖？他有個年輕漂亮太太，為甚麼要嫖？我反而認為他是佛菩薩，來成就我修練的，每次他有困難找我幫助，我都要判斷如何去做？我不捨得揮霍，那錢可以買珠寶手飾手袋絲巾，我沒買，給了他，這是佛菩薩在紅塵中考驗我的功課（佈施的功課）。佛菩薩有時也給我一些智慧問題去選擇，其實我可以馬上送層樓給張致恆，但我要用智慧去決定，到底如何去有智慧的幫人，這些都是我修練的功課。公眾不要再逼他的家人了，整天駡駡駡駡駡駡駡，會犯口業。包容一下，對人慈悲善良就是對自己的寬恕，你如果全家被人罵又如何呢？記者訪問，我又不能不回應，因為我做記者出身，知道記者工作辛苦，要交功課。但我在回應中從來都不會駡人，也絕對不可能駡人。新聞報導誇張一些，才能吸引，我明白，我不怪記者，他也要和上層交代。」