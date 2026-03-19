張致恒認欠七師傅六位數未有本事還錢 解釋申請公屋綜援諸多藉口原因

張致恒（Steven）早年被爆一腳踏5船，賠上演藝事業，加上2019年與太太區燕雯（雯雯）結婚後連誕四子，導致經濟長期陷入拮据。張致恒日前被堪輿學家七仙羽（七師傅）爆料，欠下七師傅六位數字，又對申請政府綜援、公屋諸多藉口，張致恒老婆雯雯神隱多時，都現身IG時動態回應。

張致恒透露已申請公屋

事件曝光後，已轉職搬運工人一段時間的張致恒，昨日（18日）在IG上載兩張照片，包括工作照及污黑手心的照片，發文承認暫時「未有本事還到錢」，又透露已申請公屋一段時間。

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張致恒：冇諗過唔還錢

張致恒留言：「首先我要感謝七師傅一直以嚟嘅幫助，因為冇佢嘅幫助，我都真係過得幾困難，仲要多謝曾經幫過我嘅咁多朋友，我只能夠講，對唔住而家嘅我仲未有本事還到錢，但係我從來冇忘記過每一個人嘅恩惠，亦都從來冇諗過唔還錢。」

張致恒感謝七仙羽伸援手：「七師傅係一個好好嘅人，好有善心，成日都會主動問我哋過成點，都會問我嘅小朋友 有冇飯食，間唔中仲會買啲零食畀佢哋，其實我係（喺）豐澤已經做咗差唔多一年嘅時間，呢一年裏面，我都好努力去做嘢。」

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提到申請公屋及綜援，張致恒承認已排隊中，但不想攞綜援：「好多人問我點解唔去攞綜援申請公屋，其實公屋呢，就已經申請咗一段時間，但係呢個世界唔係話人多就可以快啲攞到屋，同埋我真係唔想去攞綜援，因為我好鍾意工作我好鍾意做嘢。」

張致恒稱因為自己有四個兒子，就算大仔已戒奶，最細的囝囝仍要飲奶及用尿片：「同埋我想提醒一下我係有四個仔，大嗰啲唔飲奶粉唔代表細嗰個唔飲奶粉，再加上我哋唔係飲貴奶粉，最細嗰個未戒到尿片，其實有好多嘢我懶得解釋，要唔信你嘅人永遠都唔會信你」。

七仙羽焦點放到紋身

張致恒出Po後七仙羽也有在帖文下留言，卻將焦點放到張致恒身上的紋身：「你何時紋身的？上一次沒穿衣服，不見有紋身的？」不少網民見張致恒終於腳踏實地留言鼓勵：「繼續努力」、「勤力工作，終會有收穫，加油」、「終於算係開始穩定工作」等。

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