張致恒西環爆汗做搬運工IG露心聲 被封「四大廢男」 高EQ回覆惹熱議

41歲的張致恒（Steven）婚後誕下四子，又長期陷入經濟拮据，欠債、欠租，鬧出不少風波，早前被網民在社交平台以「香港四大廢男」形容。張致恒對網民的冷嘲熱諷，近日以自嘲式回覆：「感謝！」加上張致恒被見到在西環做搬運，腳踏實地的舉動贏得網民讚揚。

張致恒腳踏實地做搬運工

張致恒早於去年已改過自新，腳踏實地做搬運工人，今早（9日）約11時20分被《星島頭條》發現在西環街頭送貨，只見張致恒身穿黑色短褲和背心、頭戴cap帽，帶著單手手套，拿着一件包裹在街頭穿梭，之後消失得無影無蹤，而過了約7分鐘，已送完貨的張致恒，就沿著去時的路返回貨車。

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期間見到張致恒忍不住用手𢯎背脊，不過行到去路口時，張致恒就似乎搞錯貨車方向，向另外一邊行，行了幾步之後才發現不對路，就掉頭跑向貨車，未知是否跑完一輪口渴，見張致恒飲一啖水後才上車，之後貨車便載着他離開。

張致恒晒自拍照剖白心聲

張致恒今日在IG限時動態上傳一張坐在貨車的工作自拍照，疑為對自己被網民跟李泳漢比較回應：「其實我喺俊偉物流已經做咗差唔多一年，基本上每個月都係幫豐澤送貨。我唔夠膽講自己好勤力，咁但係究竟點樣做先唔算係懶？」

張致恒擺脫「廢男」行列

近日李家鼎（鼎爺）家庭糾紛越演越烈，當中要鼎爺供養、又因「高中學歷都冇」拒絕搵工的李泳漢，被網民將他與梅啟明、張致恒及周永恆比較，不過有網民就認為「全盛時期的張致恒都唔及李泳漢咁癲」。而張致恒在星期六仍要開工，全程睇落毫不Hea做，現在的張致恒應該可以脫離「廢男」行列。

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