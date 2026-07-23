獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰

一代巨星謝賢（四哥）日前被《星島頭條》獨家報導，已於7月16日因肺炎離世，享年89歲。家人遵從謝賢低調遺願，以「院出」形式辦理後事，並於7月20日在和合石火葬場完成火化，骨灰仍待安置。7月22日是謝賢的「頭七」，謝霆鋒待父親過了「頭七」，今日（23日）才起行前往青島，準備本週六（25日）舉行的演唱會，緊記父親「The Show Must Go On（表演必須繼續）」的格言。坊間一直指謝賢晚年居於淺水灣，其實自他身體響起警號，謝霆鋒即以月租10萬元租下半山豪宅，讓父親與前妻狄波拉（拉姑）為鄰，方便狄波拉就近探望照應，盡顯孝心。

謝賢「頭七」家人齊集住所緬懷

謝賢曾在節目中談及自己的身後事：「千祈唔好搞大，俾我靜靜地走咗去就最好。」家人貫徹其願，以極低調「院出」形式送別，由離世到火化僅數日。昨日（22日）是謝賢的「頭七」，家人亦齊集謝賢的住所緬懷。

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謝賢晚年獲兒子安排搬入半山豪宅休養（附獨家圖片）：

謝賢晚年月租10萬住半山

謝霆鋒對父親一直非常孝順，2017年豪擲8,500萬購入淺水灣怡峰海景單位贈父，其後物業轉回自己名下並出租。但隨着近年謝賢身體響起警號，謝霆鋒除用七人車方便父親出入、聘請看護輪班照料，更安排父親遷出淺水灣，以月租10萬元租下半山豪宅，與狄波拉做鄰居，方便前妻就近探望，半山豪宅採用落地大玻璃設計，正對維港，坐擁無敵海景，新年時節可飽覽煙花，非常適合向來愛熱鬧的謝賢。

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謝賢骨灰最快今日可領取

坊間一直關注骨灰去向，據知，謝賢家人已申請「快灰」，最快今日（23日）可領回骨灰，惟安放地點仍在商量當中，一切未定。而影迷渴望舉辦的追思會，家人則暫無計劃，繼續遵從謝賢低調的遺願。

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