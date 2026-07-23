謝賢離世丨網民爆謝賢曾勇救墮海男童 家屬發文悼念謝恩情 再揭四哥有情有義舉動

日前《星島頭條》獨家報導，一代巨星謝賢（四哥）已於7月16日離世、7月20日完成火化儀式。謝賢離世令大眾不捨，同時他生前的處世態度、敬業精神與善良舉動亦再被提及。近日，一位名為「maykeung46」的網民在社交平台Threads上分享了一段與謝賢相關的往事，引起網民關注。

謝賢勇救墮海男童

據該網民憶述，她的父親與謝賢是舊同事。在某個週末，謝賢邀請他們一家人乘搭遊艇出海，期間她年幼的弟弟因不諳水性而在海中遇險。謝賢當時毫不猶豫地跳入水中，成功救起男童，使其得以脫險。此事令該網民一家對謝賢感激不已，並稱他為「救命恩人」。

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謝賢重情重義抽空赴舊同僚喪禮

除了分享謝賢的救人義舉，該網民亦提及另一件令她印象深刻的事。她表示，最後一次見到謝賢，是在她父親的喪禮上。儘管當時謝賢已是巨星，行程繁忙，但他仍堅持抽空出席，親自向昔日的同事作最後的告別。此舉讓她深切感受到謝賢不僅是一位銀幕上的巨星，在現實生活中更是一位有情有義、關愛朋友的善心人。謝賢生前的處世態度與待人接物的好人好事再次被大眾傳頌，許多留言都讚揚謝賢雖身為巨星卻毫無架子，其親民和善良的形象，為香港演藝界樹立了良好典範。

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