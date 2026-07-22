謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望

一代巨星謝賢日前被《星島頭條》獨家報導已於7月16日離世，並於7月20日完成火化儀式，低調走完人生最後一程。他的死訊不但令很多網民感惋惜，各方好友及後輩紛紛也發文哀悼，不捨這位香港影視圈傳奇。日前一位與謝賢關係相當深厚的友人在社交平台Threads上，罕有地分享了多張謝賢從未曝光的珍貴生活照片，藉此緬懷昔日與謝賢相處的點滴。這些照片紀錄了謝賢晚年的生活狀態與交友圈子，迅速引起大批網民及影迷關注，大家除了留言悼念，亦透過這些充滿溫度的生活照，再次感受謝賢私下平易近人的一面。

謝賢居家零打扮照曝光

在該名友人分享的照片中，最引人矚目的是謝賢多張極為罕見的居家零打扮照。晚年的謝賢以休養身體為首要任務，在寬敞舒適的豪宅家中褪去了昔日幕前的華麗服飾與招牌造型，展現出最放鬆的真實面貌。雖然謝賢晚年已沒有心思刻意打扮，大多以簡約樸素的居家便服示人，但相片中的謝賢笑容和藹，舉手投足間依舊散發著不減當年的強烈星味。不少網民看到謝賢在豪宅內閒適自在的模樣，都紛紛感嘆謝賢即使卸下耀眼的明星光環，那份刻在骨子裡的型格與從容氣度依然無法掩蓋。

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謝賢晚年獲眾多後輩探望

除了謝賢的單人居家照外，這批珍貴照片更紀錄了謝賢晚年獲眾多圈中好友親自上門探望的溫馨時刻。從曝光的大合照中可見，前來探望謝賢的星級陣容相當鼎盛，當中包括阿Sa（蔡卓妍）、林家棟、成龍兒子房祖名等，當然更少不了謝賢的寶貝兒子謝霆鋒。一眾星級後輩不時到訪謝賢生前居住的豪宅內開心合影，眾人展露燦爛笑容，氣氛溫馨融洽，足見謝賢在演藝圈中人緣極佳，深受後輩敬重與愛戴。這些充滿愛與關懷的照片，不僅為謝賢的晚年生活留下了美好見證，也讓廣大影迷深感安慰，知道謝賢在親友的陪伴下度過了充滿愛的晚年時光。

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