謝賢離世丨四哥夏天照穿樽領原因曝光 自認一生貪靚：我着得起 改造名牌穿出自己品味

一代紅星謝賢（四哥）於昨日（20日）傳出離世消息，享年89歲，震驚全港市民。據昨日（21日）《星島頭條》獨家報導，縱橫影視圈逾70年的謝賢已經走完人生光輝的最後一程，家屬安排他的遺體「院出」，並已低調火化。謝賢的兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦分別在社交平台發文悼念，謝霆鋒表示希望大家想起謝賢時不要哭，因為「他會覺得那樣不夠瀟灑。」消息一出，網民紛紛表示惋惜，「TVB娛樂新聞台」亦剪輯謝賢昔日的經典作品及訪談，讓大眾重溫這位香港影壇永遠瀟灑型男對打扮的堅持。

謝賢一生瀟灑 「扮靚」心態至死不渝

謝賢的魅力不僅在於其俊朗不凡的外表，更在於他由內而外散發的自信與瀟灑。在昔日的多個訪談節目中，謝賢曾分享他對「型格」的看法，認為自己大概是二十多歲才開始建立起個人風格。對於何謂魅力，他笑言：「魅力係冇得講嘅，我都唔知喺邊度講起。」

謝賢對衣着品味極為講究，他追求獨一無二的風格，甚至會將買回來的名牌服飾再作修改，務求穿出自己的味道。他亦透露，身上不少標誌性的服裝，其實是請朋友的製衣廠特別為他訂製。他曾在節目中分享，即使是炎熱的夏天，他也會為了維持造型而穿上高領上衣，但內裏其實是無袖的設計，足見他對「扮靚」的執着。他對自己的品味充滿自信，更曾看着鏡中的自己說：「你今年七十幾歲仲着成咁樣？我都頂你唔順……咁又點？我係老四，我着得起呀嘛！」

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謝賢：男人一定要瀟灑

這種自信和對瀟灑的追求，貫徹了謝賢的一生。他認為「男人一定要瀟灑」，這份瀟灑不僅是外表，更是一種生活態度。他堅持每天做柔軟體操、節制飲食，以保持挺直的腰板。對謝賢而言，英俊與否、年紀大小都不是最重要，最重要的是那份由心而發的瀟灑。

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謝賢風流倜儻 塑造無數經典角色

從影數十年，謝賢塑造了無數經典角色，由五、六十年代的黑白粵語片小生，到七、八十年代電視圈的霸氣主角，其風流倜儻的形象早已深入民心。尤其在經典劇集《千王之王》中飾演的「羅四海」一角、《紅顏》中的「萬世華」以及《萬水千山總是情》裡的阮濤，更是膾炙人口。在劇中，他飾演的角色大多享受生活，鍾情名車美女，瀟灑不凡，一如他本人的寫照。如今一代巨星殞落，但謝賢的瀟灑身影與自信態度，將永遠留在廣大影迷的心中。

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