謝賢離世丨四哥曾談身後事：千祈唔好搞大佢 自認唔怕死想靜靜地離去 豁達看人生

《星島頭條》昨日（20日）獨家報導謝賢（四哥）死訊，據知他已於7月20日以本名「謝家鈺」在醫院出殯，靈柩移往合石火葬場火化。謝賢與狄波拉的子女證實四哥於7月16日因肺炎離世，享年89歲。據了解，家人遵從其低調處理身後事的遺願，謝霆鋒亦呼籲不要為四哥哭，也不必太傷心：「他會覺得唔夠瀟灑。」回顧謝賢受訪的言論，亦不難看出他看淡生死的態度。

謝賢豁達面對死亡「千祈唔好搞大」

謝賢的演藝生涯締造無數經典，他的一生亦完美詮釋了何謂「風流倜儻、瀟灑人生」，謝賢曾在2008年於TVB節目《向世界出發3》上，坦言豁達面對死亡：「我真係好想行到我人生最開心嗰時就拜拜，同時我一定話低畀我朋友同後人聽，千祈唔好搞大佢，畀我靜靜地走咗去就最好。」謝賢曾經是無數女性的夢中情人，是小市民心目中的大明星，但在他的眼中，覺得自己只是一個普通人：「所以我永遠唔覺得自己係一個特別嘅人。」

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謝賢自認讀書少 專攻遊戲人生

縱橫演藝圈半世紀、曾經是無數女性夢中情人的謝賢，當日在鏡頭前剖白自己大半生經歷高低起伏的心境，展現出極具智慧的豁達人生觀：「我最緊要開心，我讀書唔係好多，但係我喺社會再讀過，係大學畢業，可以講博士，因為我專攻遊戲人生。」

對於自己的衣著品味，謝賢向來都自信爆棚，不過他笑言：「男人一定要瀟灑，我行路嗰陣，條腰永遠都係直嘅。不過有陣時望住塊鏡都會問自己，謝老四，唔係掛？你今年七十幾歲，仲着成咁樣？我都頂你唔順！不過我係老四，我着得起！」回想起年輕時的黃金歲月，謝賢透露當年自己的身家和地位在全行數一數二，但為何不熱衷投資買磚頭，他坦言因為自己是窮苦人家出身，初出社會便被五光十色的世界吸引：「當時有太多嘢玩、太多嘢睇，連玩嘅時間都唔夠，又點會理呢啲嘢？」謝賢笑言當時自己只要有新奇、漂亮的東西就會買，衣服更是永遠要穿最新款的。他感嘆當時根本不知道自己其實「有多窮」，只顧著享受當下的快樂：「你有一億，我有一萬，我也好開心。我一萬蚊用得好開心，買我鍾意嘅嘢，你用一億都未必可以買到我嘅開心。」

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謝賢曾多次表示「真係唔驚死」

隨着年紀日漸老邁，謝賢曾多次表示：「我真係唔驚死，我都冇死呢個字，死咪死囉！千祈唔好長命百歲，收尾嗰幾年難頂，有陣時話呢度痛嗰度痛，風濕都有。」謝霆鋒早前作客由容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）共同主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀》，在節目中形容爸爸一個比較可憐的榜樣。他透露四哥隨着年紀漸長，面對極大的生活空虛感，天天對霆鋒直言：「我怎麼辦，我要等死。」謝霆鋒解釋，四哥過去60年的演藝生涯中，每天的生活都有專人替他安排妥當，習慣了「四哥你今天去拍這個，四哥你今天上台去」的日子。然而，當他真正需要一個人過生活時，卻顯得不知所措。謝霆鋒表示：「他不知道怎麼安排自己，他不知道一天起來要幹嘛，因為他永遠知道的都是閃光燈、攝影機。」

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